BAE Tedarikçileri Çeşitlendirirken Çin'den L15 Uçakları Sipariş Ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemenli isyancıların bir dizi saldırısı sonrasında savunmasını güçlendirmek istediği için bir düzine Çin L15 uçağı satın almayı planladığını açıkladı.

Emirati resmi haber ajansı WAM'ın Çarşamba günkü haberine göre, BAE savunma bakanlığı, L15 eğitim ve hafif muharip uçaklarından 12'si satın almak için Çin Ulusal Havacılık-Teknoloji İthalat ve İhracat Şirketi (CATIC) ile aynı tipte 36 ek jet seçeneğiyle sözleşme imzalamayı amaçladığını açıkladı.

"Çin tarafıyla görüşmelerimizde son aşamaya geldik. Nihai sözleşme olacak ... yakında imzalanacak." dedi.

Anlaşmanın değeri açıklanmadı.

WAM'ın haberine göre Tawazun, "BAE'nin savunma yeteneklerini geliştirmek ve stratejik önceliklerini elde etmek" istiyordu.

Aralık ayında BAE, Washington'un Çin'le ilgili endişeleri üzerine katı koşulları protesto ederek ABD'nin F-35 savaş jetlerini mega olarak satın almakla tehdit etti.

BAE hava kuvvetleri ağırlıklı olarak Amerikan yapımı F-16 ve Fransız yapımı Mirage avcı uçaklarını işletiyor. Geçen yıl Fransa'dan Rafale jetleri sipariş etti.

ABD ve BAE, F-35 savaş jetlerini içeren 23 milyar dolarlık silah anlaşmasını henüz sonuçlandırmadı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti'li milletvekilleri, kısmen Körfez devletinin Yemen savaşındaki rolüne işaret ederek satışı durdurmayı başarısız bir şekilde aradılar.

ABD'li yetkililer de Çin'in ABD müttefikiyle olan ilişkisinden giderek daha fazla endişe duyuyor.

Ancak BAE, Yemen'in İran destekli Houthi isyancıları tarafından Körfez ülkesine yapılan saldırılar da dahil olmak üzere otonom savaş giderek yaygınlaştıkça insansız hava araçlarına, robotlara ve diğer insansız silahlara para sürmeye devam ediyor.

Zengin Körfez ülkesi, 2015'ten bu yana Husilerle savaşan Suudi liderliğindeki koalisyonun bir parçası.

2019'da kara birliklerini geri çekmesine rağmen, taşlama çatışmasında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

17 Ocak'ta, Houthiler tarafından düzenlenen bir insansız hava aracı ve füze saldırısı Abu Dabi'de üç petrol işçisini öldürdü ve bu, BAE'ye yönelik benzer saldırıların ilki oldu.

ABD, BAE'nin korunmasına yardımcı olmak için bir savaş gemisi ve savaş uçakları konuşlandırdı.