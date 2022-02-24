ABD'de Anne Ölümleri Artıyor

Hükümet raporuna göre, ABD'de anneler için hamilelikle ilgili ölümler koronavirüs salgınının ilk yılında daha da yükseldi ve Siyahları orantısız bir şekilde etkileyen onlarca yıllık bir eğilimi sürdürdü.

Çarşamba günü yayınlanan bir Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi raporu, 2020'de her 100.000 doğumda yaklaşık 24 ölüm olduğunu veya toplam 861 ölüm olduğunu ortaya koydu - hamilelik, doğum veya sonraki yıl ölen anneleri yansıtan sayılar. Bu oran 2019 yılında 100 binde 20 idi.

Antibiyotikler ve temel hijyen gibi tıbbi bakımdaki gelişmeler sayesinde dünya genelinde anne ölümleri 20. Ancak ABD, diğer ülkelerin aksine 2000 yılından bu yana geriye kayma gördü.

Aslında, ABD oranı resmi olarak en son 1968'de bu kadar yüksekti, ancak 2018'de yeni bir raporlama metodolojisi tanıtıldı.

Siyahlar arasında, 2020'de her 100.000 doğumda 55 anne ölümü oldu - beyaz Amerikalılar için oranın neredeyse üç katı.

Charlottesville Virginia Üniversitesi'nden anestezi uzmanı Ebony Hilton, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Siyah kadınlar aynı seviyede tedavi veya ilaç almamak için defalarca gösteriliyor." dedi.

Bu eşitsizliklerin nedenleri verilerde yer almadı. Ancak rapor, ABD'de Siyah Amerikalıların sağlık ve eğitim gibi kritik hizmetlere erişimini etkileyen yapısal ırkçılık konusunda artan farkındalığın ortasında geliyor.

Bu eşitsizlikler, uzmanların beyaz Amerikalılarla karşılaştırıldığında alttaki sağlık koşullarının oranlarında farklılıklar içerdiğini söylediği ABD'deki Siyahların yaşamları, sağlıkları ve refahı üzerinde geniş bir etkiye sahiptir.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde OB-GYN profesör yardımcısı olan Dr Janelle Bolden, "Pandemi, bakım, sağlık kalitesi ve doğuma erişimdeki eşitsizlikleri ortaya çıkardı" dedi. Bolden, "Aynı zamanda, pek çok insanın temel ihtiyaçlar için güvendiği halk sağlığı ve sosyal kurumlara destek eksikliğini de ortaya koydu." dedi. "Bu eşitsizlikler ve yetersizlikler kötü bakıma ve daha kötü sonuçlara yol açar."

Araştırmacılar, hamilelikte ağır hastalık risklerini artıran COVID-19'un artan anne ölümlerine nasıl katkıda bulunabileceğini tam olarak incelemediklerini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, ABD'de pandemi başladığından bu yana yaklaşık 940.000 kişi COVID-19'dan öldü - dünyanın her yerinden daha fazla. Ve veriler, Siyah, Hispaniklerin ve Amerikan yerlilerinin hastalıktan orantısız bir şekilde etkilendiğini gösteriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, Siyah Amerikalıların COVID-19'dan ölme olasılığı beyaz Amerikalılardan 1,7 kat daha fazlaydı. Siyahların da hastalık nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığı 2,5 kat daha fazlaydı.

Koronavirüsün dolaylı bir etkisi olabilirdi. Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda profesör ve anne ölümü araştırmacısı eugene Declercq, birçok insanın virüsü kapma korkusuyla pandeminin başlarında tıbbi bakımı ertelediğini ve virüs dalgalanmalarının sağlık sistemini zora soktuğunu ve bunun hamilelikle ilgili ölümler üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bakan, evrensel sağlık hizmetlerine erişimin yetersizliğinin de önemli bir faktör olduğunu söyledi.