Nijerya'nın 'En Temiz Şehri' Calabar'ın Çürüyen Yeri

Her gün, uykulu güney Nijerya şehri Calabar'da şafaktan hemen sonra, Hannah Edet, Watts Market'in tam kalbinde bir çöp dağının çevresinde veya yerlilerin dediği gibi Urua Watts'ta dükkan açıyor.

Kalın bir demet taze balkabağı yaprağını yoldan geçenlere ve araçlara sarkıtıyor, onlara kendi ana dili Efik dilinde reklam veriyor, havadaki çöplerin ayrışmasının kokusunu görmezden geliyor. Dört metre yüksekliğe kadar yığılan ret, ana yola yayıldı ve trafiği yavaşlattı. Rota boyunca dolanan sürücüler, yayalar avuçlarını burunlarına sıkıca bastırırken iğrenerek tükürüyorlar.

Edet'in sesi El Cezire'ye ağıt yakarken cıvıl cıvıl: "Bu şey [çöpün kokusu] burnumu ve boğazımı tıkadı. Kendimi rahat hissetmiyorum."

2000'li yılların ortalarında, İngiliz sömürge yönetimi günlerinde eski bir köle limanı olan Calabar, güzel yeşil manzarası, zengin kültürü ve Atlantik Okyanusu'na yakınlığı ile yerli ve yabancı ziyaretçiler için bir turizm merkezi olarak ortaya çıktı.

Savaş suçu iddialarıyla ülkesinden kaçan eski Liberya cumhurbaşkanı Charles Taylor, 2003-2006 yılları arasında ailesiyle birlikte kentte denize sıfır bir villada sürgünde yaşadı.

Bir zamanlar Afrika'nın en büyük sokak partisi olarak selamlanan şehrin yıllık Noel karnavalı, Güney Afrikalı besteci ve trompetçi Hugh Masekela ve Senegalli-Amerikalı rapçi Akon da dahil olmak üzere bir dizi önemli sanatçıya ev sahipliği yaptı.

2007 yılında, o zamanlar Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin bir parçası olan The New Humanitarian tarafından hazırlanan bir raporda, "Afrika kıtasındaki birçok kasaba ve şehir arasında, Calabar en temizlerinden biri olmalı" denildi.

Bu günlerde şehir cazibesini kaybetti.

Damlama etkisi

Bir zamanlar peluş bir ağaç hattının var olduğu yerlerde, çöp cepleri bunun yerine manzarayı işaret ediyor. Bazı bölgelerde, sokakları takip eden çöpler şimdi müthiş bir ev sineği ve çöpçü cinsine ev sahipliği yapıyor.

Metropol içinde, oluklar çöplerle yıkanır veya aşırı büyümüş yabani otlarla kalınlaşır. Şehir alışveriş merkezinin bitişiğinde yer alan Dan Archibong Memorial Park, kilit ve anahtar altında, aynı zamanda yabani otlara ve düşen yapraklara ev sahipliği yapıyor.

Bir dizi Urua Watts tüccarı, Calabar'ın en büyük katı atık çöplüğünün - şehrin eteklerindeki Lemna'daki merkezi çöplüğün - maksimum kapasiteye ulaştığını ve çöp taşmasının da çöp toplayıcılarının ödenmemiş maaşlar üzerindeki boykotunun bir sonucu olabileceğini iddia ediyor.

Ve bu, beş çocuğa 45 yaşında bekar bir ebeveyn olan Edet gibi sakinlerin cepleri ve sağlıkları üzerinde damlama etkisi yarattı.

"Geçen hafta, komşum korkunç derecede hastaydı [ve] yeni iyileşti," dedi, gözleri yaşlarla buğulanmıştı. "Aslında, bana biraz yardımcı olması için biraz antibiyotik ve Parasetamol almamı tavsiye eden oydu."

Ona göre, çöp toplayıcıları en son 8 Nisan'da atıkları tahliye etmeye geldi.

"Çoğu zaman balkabağının üzerindeki çöp levreğinden uçar ve bu da müşterileri korkutup kaçırır," dedi Edet, Al Jazeera'ye, yetersiz sebzelerine işaret ederek. "Bu yüzden eskisi kadar çok pazar satın almadım çünkü [alıcılar] geldiklerinde burunlarını kapatıp koşuyorlar. Eskiden böyle değildi, özellikle Donald Duke zamanında."