Etiyopya, ABD ve Müttefiklerini 'Yıkıcı' Yaklaşımla Suçluyor

Etiyopya, Washington ve müttefiklerinin yetkililerin vatandaşları etnik gerekçelerle yasadışı bir şekilde gözaltına aldığı yönündeki haberler üzerine alarma geçmesinin ardından ABD'yi "yıkıcı bir anlatıyı sürdürmekle" suçladı.

ABD ve diğer Batılı ülkeler Pazartesi günü ortak bir bildiri yayınladılar ve “Etiyopya hükümetinin çok sayıda Etiyopya vatandaşını etnik kökenleri temelinde ve ücretsiz olarak gözaltına aldığına ilişkin son raporlardan derin endişe duyduklarını” söyledi ve bu tür tüm eylemlerin durdurulması çağrısında bulundu.

“Şahıslar, herhangi bir suçlama veya mahkeme duruşması olmaksızın tutuklanıp gözaltına alınıyor ve insanlık dışı koşullarda tutulduğu bildiriliyor. Bu eylemlerin birçoğu muhtemelen uluslararası hukuk ihlallerini teşkil ediyor ve derhal durdurulmalı” dedi.

Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancı grubunun başkent Addis Ababa'ya giden önemli bir otoyolda büyük ilerlemeler talep etmesinin ardından Kasım ayı başlarında ülke çapında olağanüstü hal ilan etti.

O zamandan beri Etiyopya'nın devlete bağlı insan hakları gözlemcisinin binlerce insanın toplandığını tahmin etmesiyle birlikte rahatsız edici raporlar ortaya çıktı.

Avukatlar ve insan hakları grupları, gözaltıların büyük ölçüde yalnızca etnik kökenlerine dayalı olarak Tigrayanları hedef aldığını söyledi.

Başbakan Abiy Ahmed'in sözcüsü Billene Seyoum Salı günü düzenlediği basın toplantısında, önlemlerin "etnik kimliğine dayalı olarak belirli bir grup insanı" hedef almadığını söyledi.

"Bu konuda imalar yanlış yönlendiriliyor, sadece yanlış değil, aynı zamanda yıkıcı bir anlatıyı sürdürüyor" dedi ve gözaltıların "güvenilir kanıt ve tanıklıklara dayandığını" da sözlerine ekledi.

Açıklamaları, hükümetin Pazartesi günü kilit stratejik Dessie ve Kombolcha kasabalarını geri aldığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. İsyancılar Addis Ababa'ya doğru bir yürüyüşün parçası olarak büyük toprak kazanımları bildirdikten sonra, Abiy geçen ay savaş alanına gideceğini duyurdu. Çarşamba günü hükümet, Abiy yanlısı güçlerin Ağustos ayında Tigrayan savaşçılarının eline geçen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Lalibela'yı geri aldığını duyurdu.

TPLF, isyancıların stratejik geri çekilmeler yaptığını ve yenilgiye uğramadığını söyleyerek hükümetin iddialarını reddetti. Kuzey Etiyopya'nın çoğu iletişim kesintisi altında ve gazetecilere erişim büyük ölçüde kısıtlanmış durumda ve bu da savaş alanındaki iddiaların doğrulanmasını zorlaştırıyor.

Abiy, TPLF hükümetini devirmek için en kuzeydeki Tigray bölgesine asker gönderdiğinde savaş başladı - bu hareketin federal ordu kamplarına yönelik saldırılara yanıt olarak geldiğini söyledi.

Bununla birlikte, Tigrayan kuvvetleri bir geri dönüş yaparak, komşu Amhara ve Afar bölgelerine yayılmadan önce, bölgesel başkent Mekelle de dahil olmak üzere Tigray'in çoğunu Haziran ayına kadar geri aldı.

Bir yıl süren savaş binlerce sivili öldürdü, milyonlarca insanı evlerini terk etmeye zorladı ve dokuz milyondan fazla insanı gıda yardımına bağımlı hale getirdi.

Geçen ay, ABD büyükelçiliği, Suudi Arabistan, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerin vatandaşlarını devam eden çatışmanın ortasında Etiyopya'yı terk etmeye çağırmasından günler sonra, acil durum personeli olmayan personelin ayrılmasını emrettiğini duyurdu.