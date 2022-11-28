ÖTV indirimi sonrasında Renault Taliant bir çılgınlığa daha imza attı! Rakiplere göz dağı verdi! Yok böyle fiyat

Yok böyle fiyat... ÖTV indirimi sonrasında Renault Taliant bir çılgınlığa daha imza attı! Rakiplere göz dağı verdi! Ülkemizde yıllardır sürücüler tarafından beğenilerek Renault markası Kasım Fayında Taliant modelinin fiyat listesini yayınladı. Fiyatların 400.000 TL bandında olması birçok kimseyi mutlu etti. Şehir içi kullanıma uygun bir aile arabası olan Taliant sıfır araç isteyenlerin tercihi olabilecek niteliktedir. Normalde artık ikinci el piyasasında ki araçlar 400.000 TL bandına kadar çıktığından dolayı araç almak isteyen birçok kimse kendilerine uygun araç bulmakta zorlanıyor.

İşte Fiyat Listesi

Renault’un açıkladığı Kasım ayı fiyat listesinde 1.0 motora sahip az yakıt tüketen 65 beygir Joy paketinin fiyatı 372.000 TL olarak açıklanmıştır. SCE tipi motora sahip olduğu için gücü düşük olsa da performansı yüksek olacaktır.

Yine Joy paketinin 1.0 motoru bulunan 90 beygir güce sahip otomatik vitesli modelinin fiyatı ise 466.000 TL olarak açıklanmıştır.

1.0 motora sahip 90 beygir gücü olan otomatik vitesli Touch paketinin fiyatı ise 526.000 TL olarak açıklanmıştır. Verilen fiyatlar birçok alıcı tarafından olumlu karşılanmıştır. Alıcılar bu fiyatların oldukça alınabilir olduğu belirtmişlerdir.

Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 372.000

Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 466.000

Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 526.000

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