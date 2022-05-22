Azovstal Savaş Esirleri İçin Korkular Büyüyor

Rus güçleri, Luhansk bölgesindeki son Ukrayna kalesi olan Severodonetsk'i ele geçirme çabalarını yoğunlaştırıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkesinin Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında teslim olan birliklerini Rus esirlerle değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Bir Rus müzakereci, Moskova'nın Ukrayna'nın Azak taburundan esirleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın zengin bir Ukraynalı işadamı olan Viktor Medvedchuk ile takas etmeyi düşüneceğini söyledi. Mübadele için düşünülen mahkûm sayısını belirtmedi.

Rus enerji devi Gazprom, ruble cinsinden ödeme almadığı için Finlandiya'ya yapılan tüm doğal gaz arzını durdurduğunu açıkladı.

Polonya cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın kendi kaderine karar vermesi gerektiğini söyledi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Pazar günü Kiev'deki parlamenterlere verdiği demeçte, geleceğine karar verme hakkına sadece Ukrayna'nın sahip olduğunu söyledi.

"Ukrayna'nın Putin'in taleplerine boyun eğmesi gerektiğini söyleyen endişe verici sesler ortaya çıktı. Sadece Ukrayna'nın geleceği hakkında karar verme hakkı var." dedi.

Duda, Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna parlamentosunda yüz yüze konuşma yapan ilk yabancı lider.

Biden, Rusya'yı izole etmek amacıyla Modi'yle görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta Japonya'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek, ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, ABD Başkanı Güney Kore'den Japonya'ya uçarken gazetecilere verdiği demeçte.

Bu, ABD'nin Hindistan'ı kendisini Rusya'dan uzaklaştırmaya ikna etmeye çalıştığı bir zamanda geliyor.

Hindistan, Rus silahlarının büyük bir alıcısıdır ve şimdiye kadar Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini kınama veya Rusya'yı izole etmek için bir devletler korosuna katılma baskısına direnmiştir.

Biden ve Hintli mevkidaşı, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasında gayri resmi bir ittifak olan Quad tarafından zirvenin oturum aralarında bir araya gelecek.

Litvanya, Rus enerji ithalatını kesmeye hazırlanıyor

Litvanya, Pazar gününden itibaren petrol, elektrik ve doğal gaz da dahil olmak üzere Rus enerji arzının ithalatını tamamen kesmiş olacak.

Litvanya Enerji Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, enerji değişim operatörü Nord Pool'un Baltık Devletleri'ndeki tek ithalatçısı olan Rus kamu hizmeti kuruluşu Inter RAO ile Rus elektrik ticaretini durdurmaya karar verdiğini söyledi - yani ülke artık herhangi bir Rus enerjisini ithal etmeyecekti.

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, "Litvanya için sadece enerji bağımsızlığına doğru yolculuğunda son derece önemli bir kilometre taşı değil, aynı zamanda Ukrayna ile dayanışmamızın bir ifadesidir" dedi. "Rus savaş makinesini finanse etmeyi bırakmalıyız."

Bu hareket, Ukrayna parlamentosunun birinci başkan yardımcısı Oleksandr Korniyenko tarafından memnuniyetle karşılandı.