Yasak Elma Senaristi Yeni Dizi Hazırlığı Yapıyor

Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi Fox TV'nin 5 sezondur ekranda yer alan bir dizisi olarak biliniyor. Kanalın çok önem verdiği proje için 6. sezon hazırlıklarının başladığı bir süre önce açıklanmıştı. 13 Haziran tarihinde Yasak Elma dizisinin 5. sezonunun kapanması sonrasında diziye yaz arası verileceği öğrenildi ve konu hakkında gelişmeler de merak konusu oldu. Med Yapım sahibi olan Fatih Aksoy projenin 6. sezonunda diziye hangi oyuncuların devam edeceği konusunda bir karar verecek ve bu şekilde oyuncu kadrosu da kesinleşecek.

Dizinin senaristi Melis Civelek uzun süredir söz konusu proje için büyük bir emek harcayarak işini yapıyordu. Dizi hayranları Yasak Elma isimli dizi projesinin 6 sezonunda Melis Civelek'ten yine etkili hikayeler bekliyor ve projenin yeni sezonunda hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyor.

Yeni dizinin hazırlıklarına MF Yapım tarafından başlanıldığı öğrenilmişti ve projenin yine Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. Yasak Elma senaristinin yeni dizisinin isminin Aslan Parçası olacağı yönünde yorumlar yapıldı ve bu isim ilgi çekti. Projenin henüz senaryo yazım aşamasında olduğu bilinirken MF Yapım ise dizi için hazırlıklarını sürdürüyor. Seyirci grubu Melis Civelek ismini ilk olarak Adını Feriha Koydum dizisi ile duymuş ve ünlü senarist geniş bir kitle tarafından tanınmıştı.

Adını Feriha Koydum dizisinin 2. ve 3. sezon hikayesini yazan başarılı isim Melis Civelek bunun yanı sıra Güllerin Savaşı dizisini de yazmış ve seyirci kitlesinden takdir toplamıştı. Sol Yanım, Asla Vazgeçmem ve Bir Umut Yeter gibi dizilerin de senaryolarını yazan ünlü senarist 2018 senesinden bu yana Yasak Elma dizisinin de senaristliğini gerçekleştiriyor. Uzun soluklu proje Yasak Elma'nın senaristi olan Melis Civelek tarafından yeni dizi hazırlığı yapıldığı öğrenilirken projenin yayın hayatına başlayacağı tarih de seyirci kitlesi tarafından araştırılıyor.