Aziz Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Aziz Dizisi İlk Bölüm!

03 Medya tarafından yapımı gerçekleşen ve Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Aziz isimli televizyon dizisi projesi bir süredir merak ve heyecan içerisinde seyirci kitlesi tarafından bekleniyor. Projenin yapımcılığını Saner Ayar’ın gerçekleştirdiği proje, afişi ile de ilgi çekti ve dizi hakkında ayrıntılar merak konusu oldu.

Simay Barlas, Murat Yıldırım ve Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun başrollerinde yer aldığı dizinin yayınlanan afişi izleyici kitlesinden tam puan aldı. Afişte dizinin kısa süre içerisinde yayınlanacağı da belirtildi ve yeni dizi ilgi çekti.

Projenin sevilen oyuncuları imajları ile beğeni toplarken sahnelerin 1930'lu yılları canlandıracağı bilgisine ulaşıldı ve dizi sosyal medyada ilgi toplamaya devam etti. Proje sosyal medyada da adından söz ettirdi ve projenin yayınlanması heyecan içerisinde beklenildi. Murat Yıldırım tarafından hayat verilen Aziz karakteri ünlü oyuncunun hayranları tarafından merak içerisinde bekleniyor. Bunun yanı sıra dizide Damla Sönmez isimli başarılı oyuncu Dilruba karakterine hayat verirken Simay Barlas da Efnan karakterini canlandıracak.

Projenin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz otururken proje tasarımı ise Necati Şahin tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra projenin senaryosunun ise Eda Tezcan tarafından ele alındığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda ise Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Eren Hacısalihoğlu, Güven Murat Akpınar, Ayten Soykök, Suzan Kardeş, Füsun Demirel, Elif Sönmez ve Meral Çetinkaya gibi birbirinden başarılı isimler bulunmakta. Aynı zamanda oyuncu kadrosunda Baran Akbulut, Cenan Çamyurdu, Berkay Akın, Haydar Köyel, Özgür Onan ve İmren Şengel gibi değerli isimler de bulunmakta.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım tarafından hayat verilecek olan Aziz karakteri yaşadığı olaylar sonrasında her şeyi sil baştan almak zorunda kalacak ve dizi, konusu ile ilgi çekecek.