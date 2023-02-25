A101, BİM, ŞOK'ta evlere şenlik indirimleri başladı! 14,50 TL, 34,50 TL, 46,50 TL'ye satılıyor

A101 katalog 25 Şubat tarihi için yüzlerce indirimli ürünü kapsıyor. Birçok ürün çeşidi 25 Şubat günü indirime girecek. Sakın kaçırmayın! İşte büyük indirimlerden bazıları:

· Philips UHD Smart Led Televizyon: 9.499 TL

· OPPO A55 Cep Telefonu: 5.399 TL

· SEG Çamaşır ve Bulaşık Makineleri: 6.799 TL (her biri)

· REGAL Derin Dondurucu: 2.799 TL

· Felix Baskül: 199 TL

· Raboom Valiz: 399 TL

· 3’lü koltuk: 2.090 TL

BİM 25 Şubat Aktüel Ürünler

25 Şubat Bim aktüel ürünleri pastacılık ve süt ürünleri kategorilerinde yoğunlaşıyor. Göze çarpan ürünler fiyatlarıyla birlikte şu şekilde:

· Dr. Oetker Krem Şanti (3x75g): 34,50 TL

· Dr. Oetker Karışık Pizza: 46,50 TL

· İçim 3 kg Yarım Yağlı Yoğurt: 65,00 TL

· Dost 1 lt Süt: 14,50 TL

BİM 25 Şubat aktüel kataloğunda yer alan bazı indirimli ürünler şunlar:

· Çift Kişilik Nevresim Seti: 269 TL

· Kol Saati ve Bileklik Seti: 129 TL

· Kalpli Pijama Takımı: 199 TL

· Kışlık Erkek Ayakkabı: 219 TL

· Kışlık Oduncu Erkek Gömlek: 135 TL

ŞOK 25 Şubat Aktüel Ürünler

Şok aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat tarihleri arası hangi ürünleri kapsıyor? Şok haftalık aktüel listesinde pijama takımları, iç çamaşırlar, kokulu mumlar, kişisel bakım aletleri, çerçeveler, teknolojik ürünler, puzzle, makyaj malzemeleri, bulaşık deterjanı ve abur cuburlar bulunuyor. Şok haftalık indirimli ürünler arasında göze çarpanlar aşağıda yer alıyor:

· Kadın Pijama Takımı: 199,95 TL

· Erkek Desenli Boxer: 39,95 TL

· Kelepçeli Kek Kalıbı: 79,95 TL

· Schwartz Profesyonel Saç Kesme Makinesi: 249,90 TL

· Babyliss Super Shine Saç Düzleştirici: 599,90 TL

Yüzlerce ürün kategorisi arasından indirimli alışveriş fırsatını kaçırmayın! Şubat ayı aktüel kataloğu ürünleri sizi bekliyor!

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