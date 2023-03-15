Az önce netleşti! TC kimlik numarası son rakamına ödeme olacak: Emekli ve çalışanlar 0-2-4-6-8 numarasına ödeme alacak

Az önce netleşti! Emekli ve çalışanlar 0-2-4-6-8 numarasına ödeme alacak. TC kimlik numarası son rakamına ödeme olacak. Bu kampanya kapsamında, 0-2-4-6-8 numaralara sahip olanlar ödeme alabilecek. Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman Yapı Kredi Bankası üzerinden 75,000 TL kredi kullanabileceklerini söylemek isteriz. 2 sene adeli ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, yeni kampanyası ile birlikte TC kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvuruları ile birlikte sizlere hemen kredi ödemesi yapılır.

Nasıl Başvurulur?

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile veya sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için Yapı Kredi Bankası'na cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvuru yapabilirsiniz. Onaylanan krediyi de hemen öğrenebilirsiniz. SMS Kredi ile başvuru yapacak olan kişiler Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olunur.

Kredi Onayı

Sms ile kredi başvurusunda bulunarak, kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara bankalar düşük faiz oranları ile birlikte, masrafsız kredi ödemelerini Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden 7/24 yapılır.

44 11 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında, onaylanan kredilerle birlikte hesaplarınız ödemeler yatırarak ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası, kendi banka mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Başvuru yapacak olan kişiler, mobil uygulamalar üzerinden yüksek limitli krediler kulanırsınız.

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