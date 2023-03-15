8.9 şiddetinde geliyor! Taş taş üstünde kalmayacak! Naci Görür'den felaket tahmini... Elazığ ve Kahramanmaraş'ı bilmişti

Son yıllarda Türkiye, depremlerle sık sık karşı karşıya kalmıştır. Kahramanmaraş ve Elazığ'da yaşanan depremler, ülkemizin en büyük afetlerinden biri haline geldi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan depremlerde 47 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybederken bölgede artçı depremler meydana gelemeye devam ediyor. Yaşanan depremler büyük korkulara neden olurken vatandaşlar "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Uzmanlar, İstanbul'daki deprem riskiyle ilgili peş peşe uyarılarda bulunuyor.

Kahramanmaraş Depremleri ve Prof. Dr. Naci Görür'ün Tahminleri

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerini daha önceden bilen biri olarak deprem riski konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Görür, Marmara depremi için son dakika uyarısında bulundu. 9 şiddetinde geleceği belirten Görür, taş üstünde taş kalmayacak uyarısında bulundu. İstanbul, tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıya kalabilir.

Naci Görür'ün Uyarıları

Görür, İstanbul'da deprem riskinin oldukça yüksek olduğunu ve bunun önemli bir kısmının fark edilemediğini belirtiyor. İstanbul'da yaşayan insanların deprem konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Görür, Marmara Denizi'nde yaşanabilecek olası bir depremin büyüklüğünün 9 olabileceğini söylüyor.

Görür, depremin ne zaman olacağı konusunda kesin bir tarih veremese de İstanbul'da beklenen büyük depremin, son yüz yılda yaşanan en büyük depremlerden biri olacağına dikkat çekiyor.

İstanbul'da Deprem Riski ve Hazırlık Çalışmaları

İstanbul, 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin ardından birçok kez depremle sarsıldı. Bu depremler, İstanbul'da yaşayan insanların depreme karşı hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. İstanbul'da deprem riskini azaltmak için pek çok çalışma yapılmıştır.

Hangi İller Deprem Riski Taşıyor?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e göre, Türkiye'de birçok il deprem riski taşıyor. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Adana Bölgesi, Kayseri, Sivas, Erzincan'ın doğusu, Bingöl yakınları ve Malatya'nın kuzeybatısı ve kuzeyi gibi bölgelerde deprem riski yüksek.

Görür, deprem önlemleri konusunda uyarılarda bulunarak, depreme dayanıklı kentler oluşturmanın zorunlu olduğunu söylüyor. Bu konuda dünya genelinde örnekler olduğunu belirten Görür, Türkiye'nin de bu yapabilecek güce sahip olduğunu ifade ediyor. Ancak bu konuda siyasi irade, halk desteği ve yerel yöneticilerin isteği gerektiğini vurguluyor.

Depremlerin öngörülebilir olduğunu ve bu nedenle deprem riski yüksek bölgelerde önlemlerin alınması gerektiğini belirten Görür, depremlerin olabileceği her zaman için hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyor.