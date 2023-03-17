Az önce kartlar yeniden dağıtıldı! Milyonları ilgilendiriyor! 47,48,49 yaşında emeklilik ve kıdem tazminatı ödemesi…

Milyonları ilgilendiriyor! Az önce kartlar yeniden dağıtıldı! 47,48,49 yaşında emeklilik ve kıdem tazminatı ödemesi… Milyonlarca kişi tarafından emeklilik ve kıdem tazminatı konusu araştırılmakta. Erkek çalışanların yapmış olduğu askerlik ile emeklilik yaşını geriye çekme imkânı bulunuyor. Kadın çalışanlarda ise daha erken emekli olabilmek için doğum borçlanması imkânı sunuluyor… Ancak bu durumda işe giriş tarihi büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple emeklilik düşünenlerin detaylı bir şekilde internet üzerinden araştıra yapması veya SGK’ya başvurarak bu konuda bilgi istemesi gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı şartları nelerdir?

Uzun zamandır çalışma hayatında bulunan kişiler kıdem tazminatı alabilmenin şartlarını merak ediyor. SGK prim sayısına göre 4500 gün ile kıdem tazminatı alınabiliyor. Ancak çalışma hayatında 25 yılın doldurulmuş olması gerekiyor. Bu durumda çalışma hayatında 25 yılını doldurmuş ve 4500 gün sayısına ulaşmış vatandaşlar kıdem tazminatı için başvuruda bulunabiliyor.

Kıdem tazminatı istifa durumunda alınır mı merak edilen konular arasındadır. İstifa durumunda gerekli şartları taşıyan vatandaşlar kıdem tazminatı alabilmektedir. İşten ayrılma durumunda haklı ve gerekli sebepler sunulması gerekmektedir.

Sağlık sorunları, evlenme, erken emeklilik, askerlik, resmi tatillerde zorla çalıştırma durumu, yıllık izin kullanamama, işçi izni olmadan işe gir çık işlemi yapılması gibi durumlarda kıdem tazminatı kolaylıkla alınabilmektedir.

Borçlanma İle Emekli Olma

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar prim borçlanması yaparak emekli olabiliyor. Erkekler askerde geçirdiği gün kadar prim borçlanması yapabiliyor. Böylelikle emeklilik yaşını geri çekebilme imkânları oluyor. Askerliği 12,15 ve 18 ay yapmış olan erkekler bu durumda avantajlı sayılıyor.

Kadınlarda ise doğum borçlanması uygulanmaktadır. Bu sayede emeklilik vakitlerini geri çekme avantajı yakalıyorlar. Bu hak yalnızca üç doğum için geçerli sayılmaktadır. Bu konuda hesaplama yaptırarak emeklilik için hesaplamalara başlayabilirsiniz.

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