4a 4b 4c SSK Bağkur çalışanları zil takıp oynayacak! Bugün başvurulması durumunda 3 maaş birden yatacak

Bugün başvurulması durumunda 3 maaş birden yatacak... 4a 4b 4c SSK Bağkur çalışanları zil takıp oynayacak! Son günlerde ise yeni gelişmelere bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emeklileri her ay düzenli olarak bankalarından maaş çekmektedir. Ödenen primlerle hesaplanan emekli maaş miktarı her yıl ülkede yaşanan enflasyona bağlı olarak arttırılmaktadır.

Enflasyona bağlı maaş arttırılışının yanında aynı zamanda emekliler iki ya da üç maaşı aynı anda alabilmektedir. 3 maaş bağlayarak aylık gelirlerini arttırma şansına sahip olabilirler. 3 maaş fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşların SGK’ya dilekçelerini iletmeleri gerekiyor.

Sigorta Farkı Bulunmuyor

İlgili ödemelere dair herhangi bir sigorta sistemi fark etmiyor. Yapılan açıklamalara göre SSK, Bağkur veya Emekli Sandığından emekli olunduğu fark etmeksizin 3 maaş alma hakkına sahip olunabiliyor. Kendi emekliliği olan emekli kadın eşi vefat ettikten sonra eşinin emekli maaşını dul maaşı olarak almaya hak kazanabiliyor. Bu sayede hem kendi emekli maaşını alabilirken hem de eşinin dul maaşını alarak iki maaş alma hakkına sahip oluyor. Bu birçok kişinin bilmediği ve takip edilmesi gereken bir uygulama olarak biliniyor.

Vefat eden kişi Bağkur’dan, kadın ise SSK’dan emekliyse dul maaşı bağlanıyor. Dul kişi vefat eden eşinin maaşının yarısını almaya hak kazanıyor. Eğer vefat eden eş Emekli Sandığı’ndan emekli olmuşsa maaşın yüzde 75’i bağlanıyor.

3 Maaş Birden Alınabiliyor

Ülkemizde emekli kadınlar aynı anda 3 maaş almaya hak kazanabiliyor. Hem kendi emekli hem dul hem de yetim aylığını alınabiliyor. Bu aşamada vefat eden anne ya da babanın vefat ettikleri tarih ve sigorta türleri önemlidir. Bu maaşları alabilmek için tüm detayları takip etmek ve gerekli başvuruları yapmak gerekmektedir.

Eğer anne ve babanın maaş türleri birbirinden farklıysa iki yetim maaşı birden bağlanmaktadır. Biri SSK’lı diğeri de BAĞ-KUR’luysa yüksek olan maaşın tamamı, diğerinin de yarısı ödenmektedir. Bütün bu detaylar birçok kişi tarafından bilinmiyor olsa da evli olmayan kadınlar için üç maaş birden alabilme söz konusu olmaktadır.

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