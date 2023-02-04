Ailelere destek ödemesi! Başvuru yapanlara devlet 1.500 TL, 2.000 TL, 2.500 TL veriyor! Hemen bakın, pişman olmayın!

Hemen bakın, pişman olmayın! Ailelere destek ödemesi! Başvuru yapanlara devlet 1.500 TL, 2.000 TL, 2.500 TL veriyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber geldi. Devlet teşvikiyle dar gelirli ailelere en az 1.500 TL ödeme yapılacak. Bu haber borcu olanları ve gelir durumu kötü olanları yakından ilgilendiriyor. Peki, kimler bu yardımdan faydalanabilir? Başvurular nereye yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Bütün bu haberlerin detayı yazının devamında…



İhtiyaç sahiplerini sevindirecek para desteği duyurusu

Gelir düzeyi düşük olan aileler için destek paraları için geri sayım başladı. Sosyal yardımlar kapsamında devlet destekli olarak ailelerin gelir durumu baz alınarak en az 1.500 TL’den başlayıp 2.500 TL’ye kadar yardım yapılacak. Başvuru durumu olumlu sonuçlanan ailelerin destek paraları PTT hesaplarına her ay yatırılacak. Başvuru süresi 30 gün olduğundan acele etmek gerekiyor.

Yardım desteği için başvurular nerelere yapılabilir?

Ailelerin gelir durumuna bakılarak yardım paraları her ay ödenecek. Gelir durumu çok düşük olanlar en yüksek yardım desteğinden faydalanabilecek. Yardım desteğinden faydalanmak için başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılabiliyor. Başvuru sonuçları da yine e-devlet üzerinden görüntülenebilecek

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