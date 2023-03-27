Az önce değişti! SGK açıkladı! 3600 4500 5400 gün prime göre 1999 2008 2016 yaştan emeklilik hesabı

3600 4500 5400 gün prime göre 1999 2008 2016 yaştan emeklilik hesabı... Az önce değişti! SGK açıkladı! Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamlayarak emekli olabiliyor. Bunun yanında hizmet süresi ve prim gününü dolduran çalışanın kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılarak emekli olabiliyor. Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadılar 50, erkek ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Bunun yanında 3600 gün yaşlılık, ölüm, malullük sigortaları primi ödeyenler de isterlerse emekli olabiliyorlar.

Memurların azami görev süresiyle birlikte yaşa eriştiğinde belirlenen tarihten sonra daha görev yapamayacaklarını tespit edilmesiyle 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün de emekli olma hakları 5343 sayılı Kanun da yer alan 40'ıncı madde ile karar verilmiştir. Emeklilik için gerekli gün sayısı ve emeklilik yaşı, sigorta giriş tarihine göre hesaplanmaktadır. Bu makalede, memurların emeklilik hesaplamasının nasıl yapıldığını, emeklilik için gerekli gün sayısının hesaplanmasını ve emeklilik yaşı hesaplamasını ele alacağız.

Emeklilik Hesaplaması

Memurların emeklilik hesaplaması, azami görev süresi ve sigorta giriş tarihlerine göre hesaplanmaktadır. Emeklilik için gerekli gün sayısı ve emeklilik yaşı, sigorta giriş tarihine göre belirlenmektedir.

Azami Görev Süresi

Memurların emeklilik yaşı, azami görev süresine bağlı olarak belirlenmektedir. Azami görev süresi, memurların çalışabilecekleri maksimum süreyi ifade etmektedir. Memurların emekli olabilmesi için, azami görev süresine ulaşmış olmaları gerekmektedir.

Azami görev süresi, memurların çalıştıkları kuruma göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir memurun azami görev süresi, Adalet Bakanlığı'nda çalışan bir memurdan farklıdır.

Sigorta Giriş Tarihi

Memurların sigorta giriş tarihi de emeklilik hesaplamasında önemli bir faktördür. Sigorta giriş tarihi, memurun Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk kez kaydolduğu tarihtir.

Sigorta giriş tarihi, emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Sigorta giriş tarihine göre, memurun kaç yıl sigortalı olarak çalıştığı ve prim ödediği hesaplanmaktadır.

Emeklilik İçin Gerekli Gün Sayısı

Memurların emekli olabilmesi için belirli bir prim ödeme gün sayısını tamamlamaları gerekmektedir. Emeklilik için gerekli gün sayısı, sigorta giriş tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Memurların emekli olabilmesi için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

En az 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olması veya 4500 prim gününe sahip olunması

60 yaşını doldurmuş olmak

Görevine son verilmesi veya emeklilik istemi

Bu şartlar sağlandığında, memurlar emeklilik hakkına sahip olabilirler.

Emeklilik Hesaplama

Memurların emeklilik hesaplaması, sigorta giriş tarihine göre yapılmaktadır. Emeklilik için gerekli prim günü sayısı 3600, 4500 veya 5400 gün olarak belirlenmiştir. Bu sayılardan herhangi birine sahip olan memurlar, sigorta giriş tarihlerine göre emekli olabilirler.

Örneğin, 1990 yılında sigorta girişi olan bir memurun emeklilik için gereken prim günü sayısı 5400'dür. Bu memurun 1990-2021 yılları arasında toplam 5400 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.

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