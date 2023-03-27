Açıktan kazandınız! 38, 40, 42, 48, 52 yaşında olanlar EYT şartsız emekli olacak! 3 yöntemle onlar da emekliliği tadacak

3 yöntemle onlar da emekliliği tadacak... Açıktan kazandınız! 38, 40, 42, 48, 52 yaşında olanlar EYT şartsız emekli olacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile çalışmalar tamamlandı. Milyonlarca kişinin beklediği yasa sonunda çıktı ve uygulanmaya başladı. Emeklik hakkı kazananlar yıl, yaş ve prim gün hesaplamalarıyla emekli olacakları günü beklemeye başladılar. Emeklilikte yaşa takılanlar ise EYT son dakika şeklinde verilen gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT için açıklamalarda bulunan Bilgin 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 sene sigortalı olma gününü tamamladıklarında yaş şartından emekli olabileceklerini açıkladı.

Emekliliği bekleyen ancak primi yetersiz olanlarda yaştan emekli olma koşulu ise, kişilerin işe giriş tarihine göre değişiklik göstermektedir. 3600 ile emekliliğini doldurmak bu yollardan biri olarak biliniyor. Bunun yanında bazı durumlarda çalışanlara erken emeklilik fırsatı doğduğu da bilinmektedir. Erken emekli olmak için gereken şartlar nedir? Buna göre yıl, yaş ve prim şartını tamamlayan çalışanların erken emekli olabilmesi için gereken şartlar nelerdir? İşte detaylar…

EYT'siz erken emeklilik fırsatı! 38, 39, 40, 45, 52 yaşında olanlara EYT beklemeden emekli olma imkanı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emeklilikleri için gerekli başvuruları yaparak gün saymaya başladılar. Yapılan başvuruların ardından yıl, yaş ve prim gün hesaplamalarının yapılması ve emeklilik için gün verilmesini bekleyenler ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bir taraftan da masadaki formüller ve staj girişi konusunda tartışmalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

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