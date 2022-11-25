2023 buzağı destek ödemeleri müjdesi! Hesapları kontrol edin! T.C kimlik no ile paranızı sorgulayın!

T.C kimlik no ile paranızı sorgulayın! 2023 buzağı destek ödemeleri müjdesi! Hesapları kontrol edin! Hayvancılık yapan vatandaşların can damarı olan buzağı destek ödemeleri için artık geri sayım başladı. Buzağı destek ödemelerinin verildiğini T.C. kimlik numarasına göre bakabilirsiniz.

2023 Buzağı Destek Paraları

Buzağı paraları gündeme geldiği süre buzağının doğum tarihinin olabildiğince dikkate alındığını basitçe ifade edebiliriz. Bu aşamada buzağının doğum tarihinin 200-280 gün öncesinde olması gerekiyor.

Bu aşamada e-ıslah platformuna da buzağının kayıtlı olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra 1 ve 20 baş buzağıya kadar destek tutarının tamamı ödenirken, 20 ve 100 arası buzağının parasının yüzde 75’i, 100 ile 150 buzağı destek parasının da yüzde 50’si peşin verilecek.

Buzağı Destek Başvuruları e-Devlet Üzerinden

“Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli” tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin, Buzağı Destekleme Başvurusu prosedürlerinin elektronik ortamdan uygulanabilmesi bağlamında “edevlet.tarbil.gov.tr” adresi üzerinden “Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi” modülünü devreye alındı. Böylece 2023 senesinde Buzağı Destekleme Ödemeleri müracaatları e-devlet üzerinden yapılacak.

Bir dakika gibi kısa bir sürede Buzağı Destekleme Başvuru ödemesi gerçekleştirmek isteyen gerçek ya da tüzel vatandaş “Buzağı Destekleme Başvurusu” ödemesini edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerindeki alakalı modülden kredi kartı ile yaptıktan sonra, başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacak.

Buzağı desteği Başvurular, birinci dönem için 2/1/2023 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 3/4/2023-15/6/2023 tarihleri arasında olmaktadır.

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