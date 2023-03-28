Az önce açıklandı! Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten hemen başvuru yapın...

Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten hemen başvuru yapın... Az önce açıklandı! SGK’da birikmiş olan paranızın olup olmadığını öğrenmek için nasıl bir sorgulama yapmanız gerektiği ile ilgili detaylı bir araştırma yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle e-devlet üzerinden bir sorgulama yapabilirsiniz. Buradan yapacağınız işlemlerde gerekli bilgileri doğru şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu işlemler için doğru bilgiler girildikten sonra toptan ödeme talebi oluşturulabilir. Bu talebin oluşturulmasının ardında ödemenizi alabilirsiniz. Paranızın iadesi bu şekilde yapılabilmektedir.

E-Devlet Üzerinden Birikmiş Paralarınızı Alabilirsiniz?

Vatandaşların devlet hizmetinden elektronik ortamda daha hızlı faydalanmasını sağlayan e-Devlet sisteminin, çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu hizmetlere ulaşarak birçok konuda avantajlı çıkabilirsiniz. Çocuğu olan kadınların hesaplarına birçok farklı destek paraları yatmaktadır. Süt parası, bakım parası, çocuk parası gibi birçok kalemde paranın yatırıldığı bilinmektedir. Kişiler bu ödemeleri takip ederek alabilirler. Anne olanlar hesaplarına bir şekilde yatacak olan bu paraları takip ederek alabilirler. Şayet takip etmediyseniz bu paraların kontrolünü yaparak hesabınızda para kaldıysa ödeme talebinde bulunabilirsiniz.

E-Devlet sistemi günümüzde Türkiye'de kullanılan en önemli dijital platformlardan biridir. Devlet kurumlarına ait birçok hizmet, e-Devlet üzerinden sunulmaktadır. Bu hizmetlerden biri de birikmiş paralarınızı sorgulama ve alma işlemidir. E-Devlet üzerinden birikmiş paralarınızı sorgulayarak kolayca alabilirsiniz. Bu işlem oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

E-Devlet sistemi üzerinden birikmiş paralarınızı sorgulamak için öncelikle e-Devlet şifrenizi almanız gerekmektedir. Eğer daha önce e-Devlet şifrenizi almadıysanız, bir PTT şubesine giderek kimlik bilgileriniz ile şifrenizi alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet sistemi üzerinden birikmiş paralarınızı sorgulamak için öncelikle "E-Devlet Kapısı"na giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra "Hizmetler" bölümünden "Maliye Bakanlığı" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada "Gelir İdaresi Başkanlığı" seçeneğine tıklayarak, "E-Bordro ve Elektronik Maaş Bordrosu Sorgulama" seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza bir sorgulama sayfası gelecektir. Bu sayfada T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girerek, sorgulama işlemini başlatabilirsiniz. Eğer birikmiş para varsa, bu sayfada detaylı bir şekilde görüntülenecektir.

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