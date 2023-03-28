SGK'da alınmayı bekleyen 39.000 TL'niz var! Tek seferlik veriliyor! Almayan kafasını duvarlara vurur!

Almayan kafasını duvarlara vurur! SGK'da alınmayı bekleyen 39.000 TL'niz var! Tek seferlik veriliyor! Sosyal Güvenlik Kurumu’nda hesabınıza yatmış olan ama haberiniz olmayan paranız olabilir. Vatandaşların yaptıkları işlemlerden hesaplarına yatan paralar unutulabiliyor. Bu paraların alınmaması durumunda paralar devletin kasasına aktarılmaktadır. Bu sebeple belli aralıklarla hesaplarınızı kontrol etmeniz uygun olacaktır. Bu parayı almak için SGK’ya başvurmanız gerekebilir. Bu başvuru için Sosyal Güvenli Kurumu tarafından belirlenen belli bir dilekçe örneği üzerinden yapılabilir. Bu dilekçeyi SGK il veya ilçe müdürlüklerine götürerek teslim edebilirler. Bu dilekçeler işleme alındıktan sonra birikmiş paralarınız alınabilecektir. Dilekçenizde SGK’dan birikmiş paralarınızı almak üzere istekte bulunabilirsiniz.

BES ödemeleri hesabınızda kalmış olabilir?

Devletin bir dönem zorunlu hale getirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES konusunda da hesaplarda çok fazla paraların kaldığı bilinmektedir. Devletin ekstra katkı payı sunduğu bu emeklilik paralarının ödemeleri yapıldı. Bu ödemeleri almayanlar hemen e-devlete başvurarak içerideki BES ödemelerini alabilirler. BES ödemelerini almak için e-devlet üzerinden başvuru yaparak hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu konuda tüm işlemleriniz için herhangi bir yere gitmeden e-devlet üzerinden ödemenizi alabilirsiniz.