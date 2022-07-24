Az önce açıklandı! Emekliye 10.000 TL ek ödeme yapılacak...

Emekli maaşı hesabı üzerinden 10.000 TL'ye kadar ek ödeme alacak olan vatandaşlara kamu bankaları üzerinden işlemler gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı üzerinden alacağınız 10.000 TL ek ödeme sizlere İhtiyaç Kredisi olarak hesabınıza yatacak ve gelir belgesi olarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek Kredi imkânından faydalanacak olan kişilerin emekli maaşını yine bu banka üzerinden alması şartı ile kredi onayı verilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden kredi başvurusu

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için banka şubesine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabiliyor. İnternet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan krediyi hemen kendi hesabımıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek de kimlikleri ile birlikte işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız kredi kampanyası ile birlikte 10.000 TL'ye kadar ödemelerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve hızlı bir şekilde paranızı hesabınıza yatırabileceksiniz.