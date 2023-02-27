Az önce açıklandı! A101 market başvuru yapan ev hanımlarına 10.000 TL ödeme yapıyor!

A101 market başvuru yapan ev hanımlarına 10.000 TL ödeme yapıyor! Az önce açıklandı! Zincir market şirketleri, aktüel ürünler kataloğunu genişleterek üreticilere daha fazla destek vermeye devam ediyorlar. Zincir market şirketleri, evde paketleme ve örgü işi yapan kadınların ürünlerini pazarlamalarına olanak tanımak amacıyla aktüel ürünler kataloğunu genişletmeyi planlamaktadır. Bu sayede, evde çalışan kadınlar ciddi gelirler elde edebilme şansı yakalayacaklar.

Zincir market şirketleri, resmi internet sayfasındaki üretici alanını kullanarak ev hanımlarına yeni bir gelir kapısı açma amacıyla ürün başvuru sürecini başlattı. Market şubeleri her hafta birçok alanda farklı ürünler ekleyerek bu süreçte ev hanımlarına alternatif bir gelir kaynağı sunmayı hedeflemektedir.

KOSGEB Tarafından Ev Hanımlarına Büyük Destek

Türkiye'de kadın girişimcilerin değeri son yıllarda artıyor ve KOSGEB tarafından da bu süreçte destek sağlanıyor. Bu trend doğrultusunda zincir market şirketleri de "üreticiler" için özel bir alan oluşturdu, böylece evde üreten kadınlar kendi ürünlerini bu alan üzerinden pazarlayabilecekler.

Zincir market şirketlerinin pazarlama uzmanları, yapılan başvuruları formları üzerinden inceleyecek. Başvurular olumlu sonuçlanırsa, ev hanımları için ciddi bir gelir kaynağı yaratılabilecektir.

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