Akbank 30 gün içinde işlem yapan tüm banka müşterilerine, 100.000 TL'ye kadar ödeme verilecek!

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 100000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi olacak olan tüm vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşların 100000 TL 24 ay vadeli, kredi kampanyasına katılabilmeleri için öncelikli olarak banka müşterisi olması gerekiyor. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurularından yararlanacak olan kişiler kredi işlemlerini yapabilmeleri için Akbank İnternet bankacılığı şifresi oluşturduktan sonra banka şubelerine gitmeden, hem bankacılık işlemlerini kolay birşekilde yapabilir, hem de bankacılık işlemlerini yaparken, kredi ödemelerini de buradan alabilmektedirler.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına hemen katılabilirsiniz. Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde hesaplara yatırmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de işlem yapacağını söylemek isteriz.

Akbank üzerinden SMS ile 100000 TL kredi başvurusu...

Akbank, SMS ile de vatandaşlara kredi imkanı sağlamakta. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve gelir belgesiz kredi onayı almak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile birlikte kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara vereceği 100000 TL ihtiyaç kredilerinde banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini hesaplarına anında yatırmaktadır. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilmektedir.