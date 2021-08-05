Cemre Baysel Para Harcadığı Yer ile Şaşkına Uğrattı!

Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesinde “Ada” karakterine hayat veren ve Kanal D ekranlarında rol alan ünlü oyuncu Cemre Baysel, YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak katıldı. Ünlü isim, Onedio’nun YouTube kanalında kendisine gelen soruları yanıtlarken dikkatleri üzerinde topladı.

Oyuncuya sevenleri çantasında ilk ele gelecek şeyin ne olduğunu sordu ve Cemre Baysel ise bunun parfüm şişesi olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, hiçbir flört uygulamasını da kullanmadığını ifade eden ünlü oyuncu, en çok yemeğe para harcadığı itirafında da bulundu. İlk kazandığı para ile ne aldığını ve bu parayı nereye harcadığını da yanıtlayan ünlü oyuncu yanıtı ile sevenlerini şaşırttı.

Kazanmış olduğu ilk para ile istediği marka telefonu aldığını açıklayan ünlü oyuncu Cemre Baysel, sevenlerinden gelen bu soruya da yanıt vermiş oldu.

Dizi projesinde Aytaç Şaşmaz ile partner olan ve sergilediği performans kariyer basamaklarını hızlı hızlı tırmanan ünlü oyuncu Cemre Baysel, haksızlığa uğramaktan ve haksızlık yapmaktan çok korktuğunu açıkladı. Bununla birlikte en tahammül edemediği şeyin haksızlık olduğu cevabını veren ünlü oyuncu bilinmeyenlerini anlattı.

10 dakikalığına görünmez olma imkanı olsa ise Cemre Baysel, insanların arasında gizlice dolaşıp telefonlarına bakabileceğini anlattı ve bu itirafı ile şaşkına uğrattı. Onedio’nun YouTube programına katılan ve sevenlerinin kendisine sorduğu sorulara yanıt veren ünlü oyuncu Cemre Baysel, stalk kavramına ne kadar yakın olduğunu da açıkladı. Paylaşımların incelenmesi, gözetilmesi ve sosyal medya hesaplarında araştırma yapmak anlamına gelen bu kavram hakkında kendisine sorulan soruya yanıt veren ünlü oyuncu, iyi bir stalker olmadığını açıkladı. Stalk yaptığı sırada hemen yakalandığını ve bu nedenle artık soğuk yapmadığını açıklayan ünlü isim, vermiş olduğu yalnızca dikkatleri üzerine topladı.