Ayrılıkların Altında Yatan Gizli Nedenler Nelerdir?

Duygusal bir ilişkiye başlamadan önce kendinize bazı sorular sormanız gerekir ve var olan durumu gözden geçirmenizi tavsiye edilir. Bir insan ile ilişki kurmak adına gizli motivasyonlarınızın olup olmadığını araştırmalı ve ilginizin koşullu olup olmadığını düşünmeniz gerekir. O insanla ilişki kurduğunuz sırada bazı durumlardan kaçmaya çalışıp çalışmadığınızı ve o insanı değiştirmeyi mi planladığınızı öğrenmeniz gerekli olmaktadır. Diğer taraftan kendinize olan bir eksikliği telafi etmeye yardımcı olması adına bu kişiye ihtiyacınız olup olmadığını anlamanız gerekir ve bu şekilde bir karar vermeniz tavsiye edilir.

Sıklıkla aşık olunduğu zaman yapılmakta olan en sık hatalardan biri de ego sınırlarını gevşek tutmak olmaktadır. Bazı zamanlarda benliğinizi kaybetmemeniz gerekir. Duygusal ilişkilerde bilinmesi gerekli olan nokta ise aşkın ebedi fakat bu vurulmanın hormonal olduğudur. Vurulma başlangıç için size bir itiş gücü verir ve çoğu insan bu durumda aşka düştüklerini ancak bu durumu çok geçmeden yavaş yavaş yok olduğunu öne sürer. Etkisini kaybeden tutkudur fakat aşk ise asla silinmemektedir. Çabalama gerektiren aşk sonucunda çabanızın karşılığını alabilirsiniz.

Boğazınızın düğümlenmesi gibi bir durum aşkınızı itiraf edemediğiniz zaman doğal olmaktadır. Savunmasızlığı dürüst olmak adına kabul etmeniz halinde sonuçlar ise sizi şaşırtabilir. Partnerinizin bu durumu anlamak zorunda olduğunu düşünmek yanlış bir harekettir ve dışa vurumcu olmanız tavsiye edilir.

Duygusal bir insan olmak aynı zamanda hem zayıflık hem de güç olmaktadır. Bir insan kendilerine dair acıklı bir hikaye anlattığı zaman siz üzülmeye meyilli olacaksınızdır. Diğer taraftan bir insanı sevdiğiniz durumda kendinizi doğru anladığınızdan emin olmanız gerekir ve sevgi ve merhametin farklı duygular olması sebebiyle karıştırmaktan kaçınılmalıdır.

Bazı insanlar aşkı strateji olarak görür ve tüm dengeleme faktörlerini karar almak için bir hesaplama olarak kullanırlar. Unutulmamalıdır ki bütün büyük aşk hikayelerinde ağır meydan okumalar yaşanır ve bu hikayeler tüm sosyal düzeni de reddeder. Aşkın tüm seçeneklerini düşündüğünüz durumda bu aşk olmaktan çıkacak ve bir iş anlaşmasına dönüşecektir.

Biriyle aşk yaşamadan önce ilk olarak kendinizi sevmeniz ve daha sonra sevgiyi paylaşmayı denemeniz gerekir. Boş olan kalpleri doldurmaya çalışmak bir işe yaramayacak ve dolu olan kalpler ise tam ve koşulsuz olarak sevecektir. Boş olan kalpler koşullu ve özlem dolu olması sebebiyle sonu hüsran olacaktır.

İlişki yaşadığınız partnerin değişmesini beklemek ise yanlış bir istektir ve sonu sersemlik olacaktır. Değişim bazı durumlarda kaçınılmazdır fakat zorla da elde edilemez bir konudur. Partnerinizde kusurları kabul etmek ise eğer aşıksanız yapılacak olan bir tercihtir. Partnerinizin değişmesini beklemeye başladığınız anda ise öncelikle kendinizi gözden geçirmeniz ve onun mükemmel olmasını beklememeniz gerekir.

Aşk karşılıklı olmadığı durumda ise bunun bir aşk olmadığı hatırlanmalıdır. Manipülasyonu ve kovalamayı kestiğiniz zaman bir tane bazı durumlar ortaya çıkacaktır. Aşkı ne kadar çok kovalarsanız yakalamanız da bir hayli zor olur ve beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir.