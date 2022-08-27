SGK’ dan Açıklama Geldi! 1800 Gün Primi Olan Emekli Olabilir!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi SGK tarafından gelecek haberi bekliyordu. Gerekli olan açıklama geldi. Çalışma hayatından kaynaklanan, yaşam koşullarının ağırlığı nedeni ile emeklilik hayali kuran vatandaşların isteği bu imkândan faydalanabilmek. Bu konuda SGK açıklama yaptı. Erken emekliliğe yönelik çalışmalar gözden geçiriliyor.

Uygulamaya koyulması düşünülen erken emeklilikte gerekli şartlar nelerdir? Hangi hastalıklar erken emeklilik için geçerli oluyor? Merak edilen birçok sorunun cevabın haberimizi okuyarak öğrenebilirisiniz…

Çalışan vatandaşlar emeklilik hayallerini devam ettiriyor. Rahat bir yaşam sürmek için emeklilik hayali kuran vatandaşlar, maaş haklarının yanı sıra sosyal güvence bakımından akıllarında olan emeklilik için geçerli olan şartları olgunlaşma aşamasına geldi.

Çalışan vatandaşın, çalışma hayatında çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybetmesi durumunda erken emekli olabiliyor. Ayrıca 180 gün prim şartını doldurmaları aranan diğer şart olarak ortaya çıkıyor. Bazı hastalıklarda koşullar farklılık gösterebilir. Kanser teşhisi konmuş olan kişi belli bir zaman sonra malul olarak kabul ediliyor. Bu durumda olan vatandaşlara 180 gün boyunca maaş ödemesi yapılıyor.

Erken emeklilik konusunda bir başka sağlık sorunu ise şeker hastalığıdır. Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde yeri bulunan şeker hastalığı malulen emekli olma şartlarlından sayılıyor. Emekli olunması için farkı üç organın bu durumdan etkilenmesi yeterli sayılıyor. Bu noktada emekli olma koşulları nelerdir? Sorusu merak konusu oldu. Bu hastalıkta diyabet, şeker hastalığı olarak kabul ediliyor. Şeker hastası olan kişiler emekli olabilmeleri için çalışma gücünün yüzde 60 lık oranında kaybı bulunması gerekir. Her iki hastalıktan birine yakalanmış olan kişinin yüzde 60 lık bir kaybı söz konusu ise emekli olabilecek.

Yönetmeliğin Belirttiği Detaylar

Konuyu yönetmelik açısından incelemek gerekirse;

Belirtilen Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre, kişinin çalışma hayatına devam ederken çalışma gücünde belli oranda bir kayıp meydana gelmiş ise

Doğuştan gelmiş olan bir engellilik söz konusu ise

Bu gibi durumlarda ortaya çıkan rahatsızlılara göre kişinin malulen emekli olma durumu söz konusudur. Bu durumdaki çalışan kişi malulen emekli olabilir