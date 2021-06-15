Aylin Sözer'in Katiline İstenen Ceza Belli Oldu

5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olay üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Aralık 2020 tarihinde Maltepe ilçesindeki kendi evinde, 48 yaşındaki Dr. Aylin Sözer’i öldüren şüpheli şahıs 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı.

İddianamede 32 yaşındaki şüpheli, şahıs Kemal Ayyıldız’ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Aylin Sözer’in cinayetinden sorumlu tutulan, 32 yaşındaki şahıs Kemal Ayyıldız’ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından dolayı toplam olarak 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hakkında hapis istendi.

İddianamede şüpheli sanık Kemal Ayyıldız hakkında haksız tahrik sebebi oluşturan davranışlar tespit edilmediğinden verilecek olan cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi. 32 Yaşındaki şahıs Kemal Ayyıldız’a verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması da istendi.

48 yaşındaki Dr. Aylin Sözer’i öldüren şüpheli şahıs 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı.

Iban Gönderen Kişinin de Hapsi İstendi

Ayrıca bir diğer şüpheli Murat D. hakkında da olay günü şahıs Kemal Ayyıldız IBAN gönderdiği gerekçesi ile "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan dolayı 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Düzenlenen iddianamede Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul görürse şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

