Para Almak İçin Tek Bir Şey Yapacaksınız, Anında Hesabınıza 50 bin TL Yatacak, Duyuru Yapıldı. Sizlerde acil para ihtiyacınız varsa, 50 bin TL'ye kadar anında onay alacağınız bankalar açıklandı. Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere, anında sonuç verilecek ve kredileri anında onay alacak. Bunun için yapmanız gereken bankaların başvuru yöntemleri ile kredi başvurunuzu gerçekleştirmek. Bazı bankalar online internet bankacılığı üzerinden tek tuşla kredi imkanı tanırken, bazı bankalar SMS atarak önce onay almanızı isteyerek kredi kullandırmaktadır. Şimdi sizlere 50 bin TL'ye kadar anında onay veren bankaların kredi kampanyalarını verelim. Bu kredi kampanyaları ile acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Akbank Şubeye Gitmeden Kredi

Akbank üzerinden şubeye gitmeden kredi başvurusu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılıyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere, bankalar hemen sonuç veriyor. Kredi başvurusu yapmak için banka müşterisi olmanız ve bu bankanın müşterisi olduğunuz hesap üzerinden Akbank Direkt şifresi almanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere, Banka anında kredi sonucu verecek. Akbank üzerinden Direkt uygulamasına girerek, kredinizi kullanabilirsiniz. Bunun için uygulamaya giriş yapın ve ana menüdeki Direkt Kredi seçeneğini seçin. Bu şekilde başvuru değerlendirmesi de kısa sürede sizlere söylenerek onaylı tutarı hesaba atmanız için işlemlere başlatılacaktır.

Garanti BBVA Şubesiz Kredi

Garanti BBVA üzerinden de şubelere gitmeden 50 bin TL kullanabilirsiniz. Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Onaylanan tutar kadar kredinizi banka hesabınıza atacaksınız. Garanti BBVA üzerinden şubesiz kredi başvurusu yapmak için ayrıca bankanın resmi internet sitesine de girebilirsiniz. 50000 TL kredi aldığınızda 36 ay vade en fazla ödeme tablosu oluşturacağınız bir vade sayısıdır. İlk taksit ödemelerinde ise 3 ay erteleme yapabilirsiniz.

Sadece Mesaj Atarak Onay Alın, QNB Finansbank

Acil para ihtiyacınız varsa, tek bir hareket ile 50000 TL onay alabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya TC KİMLİK numaranızı yazın, gönderim numarası olarak da 5030 yazın ve gönderin. 5 dakika dolmadan sizlere kredi onayı verilecektir. Kredi onayı aldığınızda banka sizlere ne kadar onay verdiğini ve ne faizle işlem yapacağının mesajını gönderecektir. Onaylanan tutar kredinizi banka şubesinden kimlikle, gelir belgesiz kullanabilirsiniz.