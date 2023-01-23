Ayçiçek yağında o gün bugün! Beklenen indirim geldi! Duyanlar, görenler markete akın etti! 42,90 TL, 45,25 TL...

Duyanlar, görenler markete akın etti! Ayçiçek yağında o gün bugün! Beklenen indirim geldi! Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrasında meydana gelen zamlı fiyatlar halkı isyan etme noktasına getirmektedir. Temel gıdalara gelen zamların vatandaşın mutsuzluğa gitmesine sebep oldu. Ayrıca bu sebeple de meydana gelecek olan indirimler bekleniyor. Devlet tarafından bu fiyatlara getirilecek yasa teklifleri de takip edilmektedir. Halkın sıkıntılı durumlara girdiği bu dönemlerde gerekli yardımların yapılmadı ve market fiyatlarındaki aşırı artışların da önlenmesi gerekli görülmektedir.

Çeşitli market zincirleri tarafından yapılan bazı indirimler halkın rahatlamasını sağlarken bu noktada ayçiçek yağına gelen indirimler de görülen indirimler arasında yer almaktadır. Bu indirimler yardımıyla sıkıntıda olan kişilerin ayçiçek yağı fiyatları indirimli fiyatlarla değiştirilerek rahatlamaları sağlanmaktadır.

Ayçiçek yağlarında indirim fırsatlarının sunulmasıyla birlikte bu fırsatlar kullanılarak etkili bir şekilde yağ alımlarında bulunabilir. Özellikle bu fırsatların kullanılması nedeniyle yapılacak olan indirimli ayçiçek yağı alımları halkı mutlu edecektir. Bu şekilde indirimlerin olması oldukça faydalı olacak ve etkili bir şekilde kullanımları sebep olacaktır.

Özellikle zorluk yaşanan bu dönemlerde temel gıdaların indirime girmesi oldukça faydalı sonuçların oluşmasına sebep olacaktır. Bu faydalı sonuçlar sayesinde bu gıdalara ulaşım kolaylaşacak ve sorunlar çözülecektir. Temel zincir marketlerin yaptığı bu belli başlı indirimler halkın rahatlamasının sağlanacağı indirimler olacaktır. Bu indirimler yardımıyla alışverişlerde daha rahat olunacaktır.

Ayçiçek Yağ Fiyatları

Marketteki ayçiçek yağı fiyatları ise şöyle oldu:

Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet 98,50 TL'den satılıyor Sırma Ayçiçek Yağı 4 lt 139,95 TL'den satılıyor Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 144,50 TL'den satılıyor Yudum Ayçiçek Yağı 4 lt 174,90 TL'den satılıyor Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 45,25 TL'den satılıyor Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 42,90 TL'den satılıyor Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 69,75 TL'den satılıyor Orkide Ayçicek Yağı 4 l Pet 144,90 TL'den satılıyor

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