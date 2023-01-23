23-30 Ocak arasında, Emekliye yeni kampanya yapılacak! Bu sabah 9'da başladı, Kilit oldu!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 23 ve 30 Ocak tarihleri arasında emekli maaş hesaplarımız üzerinden sizlere, nakit ödemeler gerçekleştirilmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kamu bankaları üzerinden destek kampanyalarına katılarak, dilediğiniz zaman bugünden itibaren başlatılan kampanyalara katılabilir ve ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir.

Emekli olan ve nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, maaşlarına, kamu bankaları olan Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden nakit kredi kampanyası...

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda maaş müşterileri olan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Kamu bankaları internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlarda ilinde uygun faizlerle kredi ödemeleri vermektedir. Emekli olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılır ve onaylanan krediler, aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Emekli maaş hesabı eğer kamu bankaları üzerinden almayan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeden önce emekli maaşlarına bu bankalara taşıyarak, yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabilmektedir.