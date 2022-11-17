Ayçiçek yağında muhteşem kampanya! Kapı önünde kuyruklar oluştu! 2 litresi 20 TL...

2 litresi 20 TL... Ayçiçek yağında muhteşem kampanya! Kapı önünde kuyruklar oluştu! Temel gıda maddelerinden olan Ayçiçek yağı da bu arada raflarda el yakar duruma gelmişti. Orta direk vatandaş ve ailesi en temel ihtiyaçlarından olan, her yemeğin alt yapısında bulunan çeşitli yağlara el süremez duruma gelmişti.

Zeytinyağının erişilmez olması üzerine Ayçiçek yağı mutfağın en kullanılır yağı olarak ön plana çıktı. Ancak ne yazık ki Ayçiçek de raflarda erişilemez duruma gelmişti. Bu durumda orta direk çok zor günler yaşamaya başladı. Gelecek korkularının yerini günlük yemeklerin hazırlanması telaşı alıverdi.

İki Litresi 20 TL Olacak

Duyanlar asla kulaklarına inanmıyor. Yıllar öncesine döndüren fiyat gerçekten inanılması güç bir düşüklükte. Neredeyse bedava dedirten bu fiyatı duyan almak için hemen koşuyor.

İki litresi 20 TL olan Ayçiçek yağı fiyatı gerçekten zor inanılacak bir fiyat ve daha düşük fiyata piyasaya Ayçiçek yağı sunulması şimdilik imkânsız görünmektedir.

Yetişen bu kampanyadan faydalanacak. Bu fırsat kaçmaz diye düşünen soluğu Ayçiçek yağı almakta buluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi yani kısaca TMO marketlerde bu ayçiçek yağını bulabilirsiniz.

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