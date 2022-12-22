Ayçiçek Yağı Fiyatları Düşecek! Son Dakika: Tarih Verildi, 30 Aralık'a Kadar Süreniz Var

Ayçiçek Yağı Fiyatları Düşecek! Petrol fiyatları ile birlikte Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları da enflasyonla yükseldi. Genel olarak ay çiçek yağı kullanıldığı için önemli ölçüde tüketicinin cebine zarar verdi. Müşteriler bu durumdan oldukça rahatsız olmuş ve sık sık eleştirmişler ki son zamanlarda Ayçiçek yağı indirimi gündemde! Bu gibi durumlarda vatandaştan alınan tepkiye göre bazen gündemde olmayan indirimler meydana gelebiliyor. Pahalı market ve temel gıda ürünlerinden yorulan halk çareyi isyan etmekte buldu. Halkın bu tepkisine kulak veren hükümet gerekli indirimlerin yapılacağını açıkladı.

Ayçiçek yağının piyasa fiyatına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Bazı pahalı satış yapan marketlere cezalar yağdı. Rekabet ve normal fiyat aralığının dışında satış yapan market ve zincir marketler bu konuda hak ettikleri cezaya çarptırıldı. Bu pahalılığı yaratan marketlerde satılan 5 litre yağ 150 TL'nin üzerindeyken şimdi bazı marketlerde müşterilerin ay çiçek yağı almasını kolaylaştırmak için 150 TL'nin altına düştü.

Bu durumda bazı piyasaların ekonomi politikaları doğrultusunda fiyat indirimi yolunu seçtiğini gördük. Bazı marketlerin müşteri çekmek için fiyatları yükseltmek yerine sıvı yağ satarak indirim kampanyaları düzenlediğini görüyoruz.

Migros tarafından yapılan kampanya, 30 Ekim'e kadar 5 litre ay çiçek yağını 150 TL'nin altına satacak. Bugüne kadar Migros mağazasında yapılan indirimler nedeniyle Ayçiçek yağı satışları arttı. Müşterilerin bazı temel yakıtlarından biri olan akaryakıtta indirim kampanyası 30 Aralık’a kadar devam edecek.