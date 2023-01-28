Vatandaş o ürünlere hücum edecek! A101 28 Ocak 2023 aktüel kataloğunda rahat nefes aldıracak indirim başladı! Temizlik, yiyecek ve içecek ürünlerinin ön planda olduğu kataloğ görücüye çıktı. Pek çok indirimin yer aldığı kataloğdaki indirimleri merak edenler arama motorlarını ziyaret ediyor. Bu noktada indirimli ürün listesini size aktarıyoruz. İşte A101 28 Ocak 2023 aktüel kataloğu ürün listesi...

A101 28 Ocak 2023 aktüel kataloğunda rahat nefes aldıracak indirim başladı. Vatandaş o ürünlere hücum edecek. Milyonlarca kişinin meraklılıkla beklediği A101 hafta sonu indirimleri yarın sabah başlıyor. A101 28 Ocak 2023 aktüel kataloğuyla indirime girecek ürünlerin listesi duyuruldu. Kataloğda 10 TL ve üzeri alışverişte farklılığa gidilirken temizlik, yiyecek ve içecek ürünlerinde indirim arşa çıktı.

A101'DE SÜRPRİZ İNDİRİM

Herkesin merakla beklediği A101 28 Ocak 2023 aktüel kataloğuyla indirime girecek ürünlerin listesi açıklandı.

TAZE İNDİRİMLER GELİYOR

A101 market tarafından detaylı bir şekilde açıklanan kataloğda temizlik, yiyecek ve içecek ürünlerinin ön planda yerini aldı.

İŞTE O ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Fairy Hepsi Bir Arada 100’lü Bulaşık Kapsülü 259,90 TL

Çerezya Yerli Dokato Ay Çekirdeği 18,90 TL

Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Makinesi ve 8 Yedek Bıçak 109 TL

Ünal Eski Kaşar Peyniri 49,90 TL

Fairy 2600 ml Bulaşık Deterjanı 69,90 TL

Ariel 9 Kg Toz Deterjan 163,90 TL

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