Ayçiçek Yağı Alacakların Dikkatine! O Market, Ayçiçek Yağının Litresi 20.99 TL'den Satmaya Başladı! Son zamanlarda en çok zam gelen ve en çok tüketilen ürünlerden olan ayçiçek yağı ile ilgili bir haber var! Son dakika haberine göre ayçiçek yağı litresinde fiyat düştü! Fiyat spekülasyonlarının en çok görüldüğü ürünlerden biri olan ayçiçek yağ fiyatları günden güne artmaya devam ederken güzel gelişmeler de yaşanmıyor değil. Sizler açısından marketlerde ayçiçek yağının fiyatını ne kadar olduğunu inceleyerek bir liste oluşturduk. Sizde hazırsanız hep beraber başlayalım bakalım...

Migros ayçiçek yağ fiyatları

· Orkide Ayçiçek yağ 4 litre 159.95 TL,

· Komili ayçiçek yağı 2 litre 89.50 TL,

· Yudum ayçiçek yağı 2 litre 96.90 TL,

· Migros ayçiçek yağı 2 litre 64.90 TL,

· Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet şişe 147. 25 TL,

· Kırlangıç ayçiçek yağı 2 litre 92.90 TL,

· Kırlangıç ayçiçek yağı pet 4 litre 158.90 TL,

· Orkide Ayçiçek Yağı pet şişe 1 litre 47.90 TL,

· Turna ayçiçek yağı 2 litre pet 84.90 TL,

· Emek ayçiçek yağ 4 litre pet 147.95 TL,

CarrefourSA ayçiçek yağ fiyatları

· Biryağ ayçiçek yağı teneke 5 litre 193.90 TL,

· Yudum ayçiçek yağı 5 litre teneke 199.90 TL

· Biryağ ayçiçek yağı 2 litre 89.50 TL,

· Carrefour ayçiçek yağı 1 litre 32. 50 TL,

· Carrefour ayçiçek yağı pet 5 litre 146.50 TL,

· Carrefour ayçiçek yağı 18 litre 614.90 TL,

· Orkide Ayçiçek Yağı 2 litre 93.90 TL