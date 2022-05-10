Zaman Daralıyor Hesaplarınızı Kontrol Edin! O Bankada 10 Yıldan Fazla İşlem Görmeyen Hesabınız Varsa Birikiminiz Uçup Gidecek! Bankalarda açmış olduğunuz mevduat hesapları belirli süreler boyunca herhangi bir işlem görülmediği takdirde kullanılmayan hesaplar şeklinde tanımlanıyor ve kanun kapsamında bu hesaplarda ne kadar yatırım var ise tamamen tazmin merkezine devrediliyor.

Serbest piyasa kuruluna bağlı bir şekilde faaliyet göstermekte olan yatırımcı Tazmin Merkezi kayıt kuruluşu ile takas bankta yatırımcı adına açılmakta olan hesaplara devrediliyor. Bir başka anlatım ile 10 yıl boyunca herhangi bir işlem görmeyen mevduat hesaplarında var olan bütün yatırımlar, bankanın yetkisinin dışına çıkıyor ve böylece Sermaye Piyasası Kurulu adı altında faaliyet göstermekte olan kurumları aktarılıyor.

Ziraat Bankası her sene zamanaşımına uğrayacak hesaplar için yatırımcıları önceden uyarıyor. Eğer ki sizin de Ziraat Bankası'nda açmış olduğunuz ve aradan 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapmadığınız hesabınız var ise o zaman kısa bir sorgulama işlemi ile hesaplarınıza ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası zaman aşımı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, diğer bütün bankalarda olduğu gibi 10 yıl boyunca herhangi bir işleme tabi tutulmayan hesapları yetkili kuruluşları yine aynı şekilde yatırımcı adına açtığı hesaplar yöntemi ile devrediyor. Bu aşamadan sonra ise yatırımcılar, belirli bir süre daha buradaki hesaplara erişmek suretiyle yatırımlarına ulaşabiliyor.

Her sene olduğu gibi zaman aşımına uğramak üzere olan hesapları listeleyerek vatandaşlara duyuran Ziraat Bankası yine aynı şekilde bir ilana çıktı ve 10 yıl boyunca Ziraat Bankası hesabı olup da herhangi bir hesap hareketinde bulunmayan hesapların yakın zaman içerisinde zaman aşımına uğrayacağını söylüyor.

Ziraat Bank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden hesaplarınızı sorgulayabilir ve 10 yıldan fazla işlem görmeyen Ziraat Bankası hesabınız olduğunu anında erişim sağlayarak kapatabilirsiniz.