Ay Yeni Yılı Öncesinde, Tayland'ın Yoksulları Enflasyonun Acısını Yaşıyor

Makarna satıcısı Yajai, bir yemeğin maliyetini yükseltmek yerine kaselerine daha az domuz eti koyuyor; bu, Afrika domuz gribinin patlak vermesinin ardından Tayland domuzlarının artan fiyatlarının zorunlu kıldığı bir kesinti.

Yakındaki bir sokakta bir meyve satıcısı, artan fiyatları müdavimlerine yansıtmamak için daha küçük papaya, guava ve ananas parçaları kesiyor.

Yumurta, yemeklik yağ, gaz ve tavuğun maliyeti de fırladı ve Bangkok şehir merkezindeki bir işçi sınıfı, Tay-Çin mahallesi olan Pratunam'daki küçük işletme sahiplerini şaşırttı.

Yajai, Al Jazeera'ya “Maliyetlerim yılın başından bu yana yüzde 20 arttı” dedi. “Hindistan cevizi sütü, yemeklik yağ, hatta wonton ambalajları… Her şeyin bir anda yükseldiği böyle bir şey görmemiştim” dedi. "Hiçbir anlamı yok."

Ay Yeni Yılı festivali yaklaşırken – ailelerin normalde cömertçe harcadıkları ve küçük işletmelerin yılın ilk sıçramasını yaptığı bir zaman – Taylandlılar enflasyon tarafından hırpalanıyor.

Bu, iki yıllık pandemi kaynaklı gelirlerin, küçük işletmelerin kâr sızdırmasının ve popüler olmayan bir hükümetin bir düzeltme için çabalamasının ardından yoksul haneleri parasız bırakıyor.

Ekonomistler, küresel petrol fiyatlarının artmasının, Tayland üretim hatları ve hayvan yemi gibi temel mallar için ulaşım ağları da dahil olmak üzere tedarik zincirlerinde maliyetleri artırdığını söylüyor.

Ancak tam bir fırtınada, Taylandlı yetkililer bu ayın başlarında domuz gribinin krallığın yaklaşık 20 milyon domuzunu vurduğunu, toplu itlafları tehdit ettiğini ve Tayvan ve Kamboçya tarafından domuz eti ithalatının yasaklanmasına yol açtığını duyurdu.

Yılın başından bu yana, domuz etinin fiyatı yaklaşık yüzde 40 artarak kilogram başına 200-230 baht (6-7 $) oldu. Domuz etinin birdenbire erişilemeyecek duruma gelmesiyle, yoksul aileler daha fazla tavuk satın alıyor ve buna karşılık, wonton ambalajlarının temel bileşeni olan kümes hayvanlarının ve yumurtaların fiyatlarını artırıyor.

1 Şubat'ta başlayacak olan Ay Yeni Yılı'ndan önceki olağan sıçrama yerine, Bangkok'un işçi sınıfı bölgelerindeki piyasalar belirgin şekilde bastırıldı.

Bangkok banliyösünde büyük bir taze pazarda bir bakkal olan 49 yaşındaki Poonya Sugurd, Al Jazeera'ya, artık stoktan kaçınmak için siparişleri azalttığını açıklayarak, “Fiyatlar düşene kadar birçok insan ülkeye geri döndü” dedi.

Birçok Asya topluluğunun tatillerde ve aile toplantılarında atalarını onurlandırmak için yaktığı kağıda atıfta bulunarak, “Joss kağıdının fiyatı bile arttı” dedi. "Ekstra maliyetleri karşılamaya çalışıyorum çünkü pandeminin zaten müşterilerime zarar verdiğini anlıyorum."