Lübnan, Güç Krizini Çözmek İçin Suriye ve Ürdün İle Anlaşma İmzaladı

Lübnanlı, Suriyeli ve Ürdünlü yetkililer, Lübnan'daki uzun saatler süren elektrik kesintilerini ele almak amacıyla Ürdün'ün elektriğini Suriye üzerinden Lübnan'a sağlayacak bir anlaşma imzaladılar.

Lübnan Enerji Bakanı Walid Fayyad Çarşamba günü başkent Beyrut'ta televizyonda yayınlanan imza töreninde, "Lübnan halkının alabilecekleri her saat elektriğe ihtiyacı var" dedi ve bunu "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Anlaşma, 2021'in ortalarından bu yana kamu yaşamının çoğunu felç eden bir elektrik krizinden muzdarip Lübnan için 250 megavat enerji sağlayacak. İnsanlar artık günde ancak iki saat elektrikle yaşıyor ve önümüzdeki aylarda bu anlaşma yürürlüğe girdiğinde ikiye katlanacak.

Ancak enerji uzmanları, anlaşmanın enerji sektörünü yeniden yapılandırmadan Lübnan'daki enerji krizini çözmeye yeteceğinden şüphelerini dile getirdiler.

Ülkenin borçlu ve şişkin devlet elektrik şirketi Électricité du Liban (EDL) tamamen başarısızlığın eşiğinde.

200 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen proje, Dünya Bankası tarafından finanse ediliyor, ancak üç lider hala ayrıntıları çözüyor.

Üç yetkili, projeyi Arap işbirliğinin bir örneği olarak da lanse etti, özellikle de Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümet karşıtı bir ayaklanmaya 2011'de acımasızca baskı yapmasının ardından kısa süre sonra yıkıcı bir savaşa dönüşen diğer Arap ülkeleri tarafından dışlandığı göz önüne alındığında.

ABD hükümeti, Lübnan'a, ABD liderliğindeki yaptırımlara tabi olan Şam'ı içeren bir anlaşmanın herhangi bir sonucuyla karşılaşmayacağına dair güvence verdi.

Anlaşma, Lübnan'daki elektrik krizini sona erdirmek için ABD'nin aracılık ettiği iki anlaşmadan biri. İkinci anlaşma, Mısır'ın Ürdün'e doğal gaz göndermesini sağlayacak ve bu doğalgazı elektrik üretmek ve Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırmak için kullanacak.

Geçen yıl, Lübnan ve Irak, Bağdat'ın tıbbi hizmetler karşılığında nakit sıkıntısı çeken ülkeye yakıt göndereceği bir takas anlaşmasına vardı.

Lübnan, Ağustos 2019'dan bu yana, nüfusunun dörtte üçünden fazlasını yoksulluğa iten ve Lübnan poundunun dolar karşısındaki değerini yüzde 90'dan fazla ufalayan bir mali krizden sarsılıyor. Hükümet neredeyse iflas etmiş durumda ve Lübnan ekonomisini canlandırmak için reformları geciktirmeye devam ediyor.

Ülkenin mali krizinden önce, EDL günde yalnızca 21 saat elektrik sağlayabiliyordu. Krizle birlikte hükümet, şirketin işleyişini sürdürmek için yüz milyonlarca dolar avans ve diğer önlemleri ödeyemedi.