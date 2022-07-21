Ay Bitmeden Alın, Emekliye Müjdeli Haber 8000 TL Olarak Geldi, Hesaplara Bu Ödemeler Anında Yapılıyor...

Emekli müjdeli haber olarak 8000 TL kadar ödeme olacak. Temmuz ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ile birlikte PTT ve Garanti Bankası, 8000 TL'ye kadar emeklilere ödeme vereceğini duyurdu. Temmuz ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler gelir belgesi olarak 8000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekliye 8000 TL ödemeye hemen aynı gün içinde veriyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda 8000 TL'ye kadar ödemeleri aynı gün içinde alabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurarak 8000 TL ödeme alıp almadığınızı görebilir veya size yakın olan bir banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası, 8000 TL, mobil ödeme üzerinden veriyor.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden 8000 TL'ye kadar ödeme 7 24 alabiliyor. 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara, Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankası olması durumunda düşük faiz olarak veriyor. Banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkanı sunulmaktadır.

Ptt, SMS atan vatandaşlara 8000 TL ödeyecek.

Ptt üzerinden emekli maaş alıyorsanız, PTT şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da hemen sonuç alabilirsin. Sms ile başvuru yapmak için PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına bu mesajı gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verir ve onaylanan tutarı en yakın PTT şubesi üzerinden kullanırsınız.