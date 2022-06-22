Avustralyalı Aktivistler, Gaz Projesini Durdurmak İçin Teklifte Bulundular

Avustralyalı çevreciler, gezegeni ısıtarak Büyük Set Resifi'ne zarar vereceğini söyleyerek devasa bir gaz projesini engellemek için yasal bir teklif başlattı.

Gaz devi Woodside Energy'nin Scarborough projesinin 1,37 milyar ton sera gazı emisyonu üreteceğini ve muhtemelen Dünya Mirası listesindeki resife zarar vereceğini iddia eden Avustralya Koruma Vakfı, Salı günü çalışmayı durdurmak için bir ihtiyati tedbir başvurusunda bulundu.

Önerilen 11 milyar dolarlık Scarborough projesi, Batı Avustralya kıyılarında, Great Barrier Reef'ten binlerce kilometre uzakta yer alacak.

Ancak vakıf, Scarborough'dan çıkarılan gazın iklim değişikliğini o kadar artıracağını - küresel sıcaklıkları 0,0004 santigrat derece (32 Fahrenheit) artıracağını - bunun doğa harikası üzerinde “önemli bir etkisi” olacağını savundu.

İklim değişikliği stresi, 2016'dan bu yana Great Barrier Reef'te dört "kitlesel ağartma" olayına neden oldu , bu yıl mercanlarının yüzde 91'inin canlı renklerinden arındırıldığı bu yıl da dahil.

Avustralya Koruma Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kelly O'Shanassy, ​​"Scarborough'nun gazı patlamak üzere olan bir iklim bombası" dedi.

“Bu emisyonların Avustralya'daki resifleri etkilemeyeceğini öne süren muhasebe numarasına düşmemeliyiz çünkü gaz çoğunlukla denizaşırı ülkelerde yakılacak” dedi.

"Resif, kendisine zarar veren sera gazlarının kaynağıyla ilgilenmiyor."

Vakfın, kar amacı gütmeyen Climate Analytics tarafından yapılan araştırmalardan elde edilen Scarborough'nun iklim etkisine ilişkin tahminleri, Woodside'ın düzenleyici tarafından onaylanan 878 milyon tonluk tahmininden önemli ölçüde yüksekti.

Woodside'ın CEO'su Meg O'Neill, şirketin mahkeme işlemlerine karşı kendisini "güçlü bir şekilde savunacağını" söyledi.

Projenin tüm birincil çevresel onayları aldığını ve “programa göre ilerlediğini” söyledi.

Dava, Greenpeace Avustralya'nın Çarşamba günü Woodside'ın Scarborough doğalgaz projesinin bir parçası olduğu Burrup Hub hakkında bir rapor yayınlamasıyla açıldı.

Greenpeace, “inanılır” bir sızıntı senaryosunun Batı Avustralya kıyılarına ve Endonezya'ya kadar ulaşabileceğini iddia ederek, Burrup projesinin iklim etkisi ve Woodside'ın güvenlik sicili nedeniyle “devam etmek için çok riskli” olduğu sonucuna vardı.

Bir Woodside sözcüsü, şirketin "güvenli ve güvenilir operasyonlar konusunda köklü bir geçmişe sahip olduğunu" söyledi.