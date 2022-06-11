Avustralya'da Polis Tarafından Öldürülen Yerliler

Avustralya'nın en kuzeyindeki Darwin mahkeme salonunun dışında, asık suratlı - yine de rahatlamış - beyaz bir polis memuru, savunma avukatı ve polis sendikası yetkilileri tarafından kuşatıldı.

Bin beş yüz kilometre (930 mil) güneyde, küçük, uzak Yuendumu topluluğunda, Yerli bir aile yas tutuyordu.

Northern Territory yüksek mahkemesinde beş haftalık bir davanın ardından, Polis Memuru Zachary Rolfe, Yerli genç Kumanjayi Walker'ı öldürmekten beraat etti.

Mart ayında alınan karar, Avustralya'nın Yerli topluluklarında öfkeye ve hayal kırıklığına yol açtı ve birçoğu beraat kararını Birinci Milletler halklarına karşı polis şiddetiyle dolu uzun bir sömürge tarihinde bir başka adaletsizlik olarak gördü.

Suçlamalar mahkumiyete yol açsaydı, Rolfe ülke tarihinde Yerli bir kişinin ölümünden suçlu bulunan ilk polis memuru olacaktı.

Duruşmadan önceki haftalarda, Yerli savunuculuk grubu Change the Record'dan Cheryl Axleby Al Jazeera'ya, duruşmanın önemini, geçen yıl George Floyd'u öldürmekten ABD'de hüküm giyen Derek Chauvin'e benzettiğini söyledi .

“Black Lives Matter hareketinin ardından, ABD'de Derek Chauvin'in George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunup suçlu bulunmasını izledik. Bu, hesap verebilirlik yolunda küçük bir adımdı” dedi.

Burada Avustralya'da hala bu sorumluluğu bekliyoruz" dedi.

Üç kez vuruldu

Walker, Kasım 2019'da Yuendumu'da bir tutuklama girişimi sırasında Rolfe tarafından üç kez vurularak öldürüldü.

19 yaşında olan ve Warlpiri halkından olan Walker, bir cenazeye katılmak için Alice Springs'ten Yuendumu'ya gitmişti. Ancak bunu yaparken, çekmekte olduğu ve Avustralya'nın merkezindeki küçük bir kasabada kalmasını gerektiren ertelenmiş bir cezanın şartlarını ihlal etti.

Sonuç olarak, hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Yendumu polisi tarafından yapılan ilk tutuklama girişimi, Walker'ın küçük bir balta kullanmasının ardından iptal edildi, ancak memurlar daha sonra bu hareketin gerçek bir tehditten ziyade onları terk etmeye yönelik bir çaba olduğunu düşündüklerini belirttiler.

Ancak, üç gün sonra, Alice Springs merkezli Acil Müdahale Ekibinin bir parçası olan Rolfe ve Constable Adam Eberl tarafından ikinci bir tutuklama girişimi yapıldı.

Tutuklama sırasında bir arbede çıktı ve Walker, Rolfe'yi bir makasla omzundan bıçakladı. Rolfe onu vurarak karşılık verdi - üç kez.

Walker'ı sırtından vuran ilk kurşun, savcılar tarafından görev alanı içinde olarak görülse de, bir adli tabip tarafından gövdeye yapılan müteakip iki atış ölümcül yaralar olarak kabul edildi.

Çekimden dört gün sonra Rolfe cinayetle suçlandı.

Rolfe'nin savunma ekibi mahkemeye, Afganistan'da görev yapmış 30 yaşındaki eski askerin Walker'ı vurmaktan başka "seçenekleri olmadığını" söyledi ve Yerli genci "kendi talihsizliğinin yaratıcısı" olarak nitelendirdi.