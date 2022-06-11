ABD Savunma Bakanı Çin'i 'Kışkırtıcı' Davranış Nedeniyle Azarladı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'i Tayvan çevresindeki "kışkırtıcı ve istikrarsızlaştırıcı" askeri faaliyetlerle ve Tayvan'a yönelik giderek daha fazla "zorlayıcı ve saldırgan" bir yaklaşımla suçlarken ABD'nin Asya Pasifik'teki müttefiklerinin ve ortaklarının yanında duracağını yineledi.

Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu'na yaklaşık bir saat süren konuşmasında Austin, ABD'nin “kurallara dayalı uluslararası düzen”e bağlı olduğunu ve bölgede barış ve istikrarı korumak için ortaklaşa çalışacağını vurguladı.

Pekin'in kendisinin olduğunu iddia ettiği kendi kendini yöneten bir ada olan Tayvan üzerindeki ABD politikasının aynı kaldığını söyledi.

Güvenlik forumunda delegelere “Politikamız değişmedi” dedi. “Ama ne yazık ki ÇHC [Çin Halk Cumhuriyeti] için durum aynı değil gibi görünüyor.

“ÇHC hamleleri barışı ve istikrarı baltalamakla tehdit ediyor. Bu sadece bir ABD çıkarı değil, uluslararası bir kaygı meselesidir.”

Austin'in yorumları, Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile ilk yüz yüze görüşmesinden bir gün sonra geldi ve burada Wei, Tayvan'ın bağımsız olmasını önlemek için Çin'in savaşa girme isteğini yineledi.

Pekin, son yıllarda ada çevresindeki askeri faaliyetlerini artırdı ve Mayıs sonunda 30 uçak da dahil olmak üzere Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine düzenli olarak sortiler gönderdi .

Austin ayrıca, Pekin'in denizcilik iddialarını ilerletme kararlılığında daha “zorlayıcı ve saldırgan” olduğunu söylediği Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki Pekin'in giderek daha iddialı yaklaşımıyla ilgili endişelerini de yineledi.

ABD'nin Asya Pasifik'teki “aktif varlığını” sürdüreceğini vurguladı.

"Uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçacağız, yelken açacağız ve faaliyet göstereceğiz ve bunu ortaklarımızla birlikte yapacağız."

"Açık konuşayım, biz çatışma veya çatışma peşinde değiliz" diye ekledi.

"Yeni bir Soğuk Savaş, bir Asya NATO'su ya da düşman bloklara bölünmüş bir bölge istemiyoruz... [ancak] çekinmeden çıkarlarımızı savunacağız."