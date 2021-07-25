Avustralya’da Karantina Karşıtı Yapılan Protestolarda Tutuklanmalar Yaşandı

Melbourne ve Brisbane'de düzenlenen daha küçük protestolarla Sydney'de binlerce kişi toplandı.

Sidney'in merkezinden geçerken insanlar "özgürlük" sloganları attı. Yetkililer 57 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Avustralya hükümetleri, yeni enfeksiyonlardaki artışın ortasında ülke genelinde yeniden tecrit uyguladı.

Son derece bulaşıcı Delta varyantının gelişi, ülkenin önceki sınır kapatma stratejisine, karantina programlarına ve vakaları düşük tutmaya yardımcı olan ani kilitlenmelere meydan okudu.

Aşılama oranları, gelişmiş ülkeler arasında en düşük oran olmaya devam ediyor ve insanların 'ünden daha azı aşılanmış durumda.

Cumartesi günü binlerce kişi Haymarket banliyösünden Sydney'in merkezine yürüdü.

Kamu yayıncısı ABC News raporlarına göre New South Wales (NSW) sağlık otoritesi birkaç dakika önce bölgeyi bir Covid etkin noktası ilan etmişti.

Bazıları, "Maskeni bırak, sesini yükselt" ve "Avustralya'yı Uyandır" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular yolları kapattı ve Sidney belediye binasının önünde toplandı. Bir grup atlı subaylara şişe fırlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, "NSW Polis Gücü, bireylerin ve grupların özgür konuşma ve barışçıl toplanma haklarını tanıma ve destekleme hakkını tanır ve destekler, ancak bugünkü protesto mevcut Covid-19 Halk Sağlığı Kararlarını ihlal ediyor."

İnsanların Parlamento Binası dışında meşaleler yaktığı Melbourne'de ve Botanik Bahçeleri'nde Brisbane'de daha küçük olaylar da gerçekleşti.

Yaklaşık 13 milyon Avustralyalı - nüfusunun yaklaşık yarısı - şimdi tekrar tecritte.

Sydney şu anda dört haftadır kilit altında, ancak vakaların arttığını görmeye devam ediyor.

NSW yetkilileri Cumartesi günü 163 yeni enfeksiyonda rekor artış olduğunu açıkladı.

Eyalet sağlık bakanı Brad Hazzard, başbakan Gladys Berejiklian'ın diğer eyaletlere NSW'ye ekstra aşı dozları gönderme çağrılarını yineledi.

Hazzard'ın bildirdiğine göre, "Burada Yeni Güney Galler'de daha da kötüleşirse, aslında tüm ülke için büyük sorunlar yaratabilir" dedi.

"Yeni Güney Galler, Avustralya'nın geri kalanına açılan kapıdır."

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülke genel olarak 32.594 vaka ve 916 ölüm kaydetti.