Afganistan’da Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi

Başkent Kabil ve diğer iki il dışında 22:00 ile 04:00 saatleri arasında herhangi bir harekete izin verilmeyecek.

Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, uluslararası birliklerin ülkeden çekilmesiyle son iki ayda tırmandı.

Militan grubun tüm toprakların yarısını ele geçirdiği tahmin ediliyor.

ABD'nin geri çekilmesinin ardından hızla hareket ederek, sınır geçişlerini ve kırsal alanlardaki diğer bölgeleri geri aldı.

Yaklaşık 20 yıl önce ABD işgali tarafından iktidardan uzaklaştırılan köktenci İslamcı bir milis olan Taliban, tedarik yollarını kesmeye çalışırken önemli yolları da ele geçirdi.

Savaşçıları bir dizi büyük şehre yaklaşıyor, ancak henüz bir tanesini ele geçiremedi.

İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil, Panjshir ve Nangarhar'ın muaf tutulduğu da eklenerek, "Şiddeti durdurmak ve Taliban hareketlerini sınırlamak için 31 ilde gece sokağa çıkma yasağı getirildi" dedi.

Taliban ilerlemeye devam ederken, bu hafta Kandahar şehrinin eteklerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Buna karşılık, ABD Perşembe günü bölgedeki militan mevzilerine hava saldırısı düzenledi. Ancak ABD'nin Afganistan'daki operasyonları resmi olarak 31 Ağustos'ta sona ereceği için önümüzdeki aylarla ilgili endişeler var.

ABD liderliğindeki güçler, Ekim 2001'de Afganistan'da Taliban'ı iktidardan indirdi. Grup, ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı Usame Bin Ladin ve diğer El Kaide figürlerini barındırıyordu.

Başkan Biden, ABD kuvvetlerinin Afganistan'ın tekrar yabancı cihatçıların Batı'ya karşı komplo kurmak için bir üs haline gelmemesini sağlaması nedeniyle Amerikan çekilmesinin haklı olduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında, Amerikan birlikleri, Afganistan'daki ABD operasyonlarının merkezi olan ve bir zamanlar on binlerce askeri barındıran, genişleyen bir üs olan Bagram havaalanından sessizce ayrıldı.

Haziran ayında yetkililere dağıtılan bir değerlendirmeye göre, bazı ABD istihbarat analistleri Taliban'ın altı ay içinde ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden korkuyor.

Taliban 2001 yılında ABD liderliğindeki güçler tarafından Afganistan'da iktidardan uzaklaştırıldı, ancak grup o zamandan beri kademeli olarak güç kazandı ve yeniden toprakları ele geçiriyor.

ABD, yirmi yıllık savaşın ardından, 11 Eylül'e kadar çekilmeyi tamamlamaya hazırlanırken, Taliban, Afgan askeri karakollarını, kasabalarını ve köylerini ve çevresindeki büyük şehirleri işgal ediyor ve hükümeti devirebileceklerine dair korkuları bir kez daha körüklüyor.

Grup, 2018'de ABD ile doğrudan görüşmelere başladı ve Şubat 2020'de iki taraf, Doha'da ABD'nin geri çekilmesini ve Taliban'ın ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları önlemesini taahhüt eden bir barış anlaşması imzaladı. Diğer vaatler arasında El Kaide veya diğer militanların kontrol ettiği bölgelerde faaliyet göstermesine izin verilmemesi ve ulusal barış görüşmelerine devam edilmesi yer aldı.

Ancak takip eden yılda, Taliban Afgan güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef almaya devam etti. Şimdi, ABD ayrılmaya hazırlanırken grup yeniden canlanıyor ve ülke çapında hızla ilerliyor.