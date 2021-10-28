Avustralya, Güneydoğu Asya ile Bağlarını Kuvvetlendiriyor

Avustralya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Çarşamba günü, Canberra'nın bölgede daha büyük bir rol oynama arzusunun bir işareti olan "kapsamlı bir stratejik ortaklık" kurma konusunda anlaştılar.

Anlaşma, ABD ile Çin arasında stratejik bir savaş alanı haline gelen ve hızla büyüyen bir alanda Avustralya'nın diplomatik ve güvenlik bağlarını daha da güçlendirecek. Ortaklığın somut stratejik hedefleri hemen açıklanmadı, ancak Başbakan Scott Morrison Avustralya'ya “özle destek vereceğine” söz verdi.

Dışişleri Bakanı Marise Payne ile yaptığı ortak açıklamada, "Bu kilometre taşı, Avustralya'nın ASEAN'ın Hint-Pasifik'teki merkezi rolüne olan bağlılığının altını çiziyor ve ortaklığımızı gelecek için konumlandırıyor" dedi. "Avustralya, merkezinde ASEAN olan barışçıl, istikrarlı, dayanıklı ve müreffeh bir bölgeyi desteklemektedir."

ASEAN'ın başkanı olarak görev yapan Brunei, anlaşmanın "ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını" ve "anlamlı, önemli ve karşılıklı olarak faydalı" olacağını söyledi. Açıklamanın ardından Avustralya, Güneydoğu Asya'da sağlık ve enerji güvenliği, terörle mücadele, ulusötesi suçla mücadele ve yüzlerce burs konularındaki projelere 154 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.

Çin de ASEAN ile aynı stratejik düzeyde bir anlaşma arayışında. İki diplomatik kaynak Reuters'e verdiği demeçte, Başbakan Li Keqiang Salı günü ASEAN liderleriyle bir araya geldi ve bloğun liderleri Kasım ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile sanal olarak yapılacak özel bir zirvede görüşecek. Avustralya halihazırda Endonezya, Malezya, Tayland, Singapur, Filipinler ve Vietnam ile çeşitli düzeylerde ikili stratejik ortaklıklara sahiptir.

KARARLILIK VE GÜVENLİK

Morrison ayrıca ASEAN'a geçen ay ABD, İngiltere ve Avustralya arasında kabul edilen ve Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara erişim sağlayacağı üçlü güvenlik anlaşmasının bölge için bir tehdit olmayacağına dair güvence vermeye çalıştı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir ASEAN büyükelçisi, Avustralya'nın ASEAN ile kapsamlı stratejik ortaklığını perçinlemesinin, Washington ve Londra ile imzaladığı yeni AUKUS anlaşmasına ilişkin bölgesel çekincelerin ardından "oldukça bir şey" olduğunu söyledi.

AUKUS, Güneydoğu Asya'da Çin'in bunu Batı'nın bölgede, özellikle Güney Çin Denizi'nde artan etkisine meydan okumak için bir hamle olarak görebileceğine dair bazı endişelerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Pekin'in Güney Çin Denizi'nin çoğu üzerindeki egemenlik iddialarını desteklemek için konuşlandırdığı geniş deniz filosuna meydan okumak için devriyeleri artırdı.”

AUKUS, bölgesel istikrarı ve güvenliği destekleyen ortaklık ağımıza katkıda bulunuyor” dedi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, dışişleri bakanı Retno Marsudi'ye göre, AUKUS'un “bölgede rekabeti tetikleyebileceğinden” endişe duyduğunu söyledi.

ABD müttefiki Filipinler, AUKUS'u destekledi, ancak başkanı Rodrigo Duterte Çarşamba günü “işbirliği için çalışma yöntemlerimizi tamamlamalı ve karmaşıklaştırmamalı” dedi. Askeri analistler, Avustralya'nın ABD'den satın alacağı nükleer denizaltıların eşsiz bir gizlilik ve su altı ömrüne sahip olduğunu söylediler. Çin anlaşmaya karşı çıktı ve zarar verebileceğini ve bir silahlanma yarışını yoğunlaştırabileceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü Çin, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Rusya ve Güney Kore, Japonya ve ASEAN üyelerinin liderleriyle sanal Doğu Asya Zirvesi'ne katılacaktı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, daha önceki bir toplantıda Güneydoğu Asya liderlerine ülkesinin serbest ve açık deniz düzenine yönelik zorluklara güçlü bir şekilde karşı çıktığını vurgulayarak, Çin'in artan askeri nüfuzuyla ilgili bölgesel endişelerin altını çizdi. Çin yönetimindeki Hong Kong ve Sincan'daki insan hakları durumlarının yanı sıra Çin ve Tayvan'ı ayıran sularda barış ve istikrarın öneminden de bahsettiğini söyledi.