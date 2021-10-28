Hindistan ile Çin’in Arasındaki Gerilim Artıyor

Hindistan, Çin ile artan sınır gerilimlerinin ortasında doğu kıyısındaki bir adadan 5.000 kilometre (3.125 mil) menzile sahip nükleer kapasiteli bir kıtalararası balistik füzeyi test etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, Çarşamba günkü başarılı lansman, "Hindistan'ın ilk kullanım taahhüdünün temelini oluşturan güvenilir minimum caydırıcılığa sahip olma politikası" ile uyumluydu.

Çarşamba gecesi yayınlanan açıklamada, Agni-5 füzesinin Bengal Körfezi'ne "çok yüksek bir doğruluk derecesi" ile düştüğü belirtildi.

Agni-5'in neredeyse tüm Çin'i vurabileceğine inanılan Pekin'in güçlü füze cephaneliği, Yeni Delhi'yi son yıllarda silah sistemlerini geliştirmeye yöneltti.

Hindistan, 1947'de İngiliz sömürgecilerinden bağımsızlığını kazanmasından bu yana üç kez savaştığı ezeli rakibini komşu Pakistan'ın herhangi bir yerinde vurabiliyor. Hindistan, 1990'lardan bu yana orta ve uzun menzilli nükleer ve füze sistemlerini, ülkenin savunma yeteneklerini büyük bir destekle Çin ile artan stratejik rekabet ortamında geliştiriyor.

Aralarındaki gerginlik, geçen yıl, dağlık Ladakh bölgesindeki sınırlarının uzun süredir tartışmalı bir bölümünde alevlendi. Hindistan ayrıca Pekin'in Hint Okyanusu'ndaki etkisini artırma çabalarından giderek daha fazla şüpheleniyor.

Hintli ve Çinli ordu komutanları arasında, sınırlarındaki kilit bölgelerden birliklerin çekilmesine yönelik görüşmeler, bu ayın başlarında bir çıkmazla sonuçlandı ve bazen ölümcül çatışmalara yol açan 17 aylık bir soğukluğu hafifletemedi. Hindistan ve Çin 1962'de kanlı bir savaşa girdiler.