Avustralya, Fransa Denizaltı Savaşını Sona Erdirmek İçin Ödeme Yapmayı Kabul Etti

Avustralya, Fransız denizaltı üreticisi Naval Group ile neredeyse bir yıldır Canberra ve Paris arasındaki ilişkileri sömüren bir sözleşme anlaşmazlığını sona erdiren önemli bir tazminat anlaşması yaptı.

Başbakan Anthony Albanese Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Fransız firmasının 10 yıllık multi milyar dolarlık bir denizaltı sözleşmesini sona erdiren Avustralya için 555 milyon avroluk (584 milyon dolar) "adil ve hakkaniyetli bir çözüm" kabul ettiğini söyledi.

Anlaşma, lider düzeyinde suçlamalara neden olan ve Avrupa Birliği-Avustralya ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri torpido ile tehdit eden bir tartışmanın altına bir çizgi çizdi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, "Avustralya ile ikili ilişkilerimizde bir sayfa açmamıza ve geleceğe bakmamıza izin veriyor" dedi.

Albanese, "oldukça bariz" gerilimlerin kuşattığı bir ilişkiyi "sıfırlamak" için yakında Fransa'ya gideceğini söyledi.

Mücadele, Eylül 2021'de, Avustralya'nın o zamanki başbakanı Scott Morrison'ın , bir düzine dizel motorlu denizaltı inşa etmek için Fransız devlet destekli Deniz Kuvvetleri ile uzun süredir devam eden bir sözleşmeyi aniden yırtmasıyla başladı.

Ayrıca, ABD veya İngiliz nükleer denizaltılarını satın almak için gizli görüşmeleri ifşa ederek Paris'i hayrete düşürdü ; bu, çok az yerel nükleer kapasiteye sahip bir ülke için büyük bir değişim.

Karar, Morrison'ı kamuoyu önünde yalan söylemekle suçlayan ve Avustralya'daki büyükelçisini protesto etmek için geri çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan öfkelendi .

İlişkiler, Avustralya'nın merkez sol lider Albanese'yi seçtiği bu Mayıs'a kadar buz gibiydi .

Göreve geldiğinden beri, önceki muhafazakar hükümetin iklim değişikliği konusunda ayak sürümesine karşı çıkan Fransa, Yeni Zelanda ve Pasifik Adası ülkeleriyle gergin ilişkileri düzeltmek için acele etti.

Albanese, anlaşma hakkında Macron ile görüştükten sonra, "Avustralya ve Fransa arasında daha iyi bir ilişki kuruyoruz" dedi.

"Başkan Macron'un beni ilk fırsatta Paris'i ziyaret etme davetini kabul etmeyi dört gözle bekliyorum."

Singapur'daki Shangri-La Dialogue güvenlik zirvesinin oturum aralarında konuşan Lecornu, Fransa'nın Avustralya ile "dostluğuna" değer verdiğini söyledi.

“Geçmişte bir hükümet sözünü tutmadı diye, stratejik ilişkimizi unutmamız gerektiği anlamına gelmez” dedi.

"Avustralya'nın iktidarda yeni bir ekibi var, onlarla çalışabildiğimiz için mutluyuz."