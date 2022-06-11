İran, Ukrayna Savaşının Etkisine Rağmen Petrol Satışlarının Güçlü Olduğunu Söyledi

İran, Ukrayna savaşının etkilerinin getirdiği değişikliklere ve ABD yaptırımlarının ısrarına rağmen petrol satışlarının nispeten yüksek seviyelerde kaldığını söylüyor .

Devlet tarafından işletilen IRNA haber ajansı ve hükümetin günlük gazetesi “İran” tarafından aktarılan petrol bakanlığı verilerine göre, İran şu anda günde bir milyon varilden fazla ham petrol ve gaz kondensat ihraç ediyor.

Genel olarak, satış noktaları, İran'ın 21 Mayıs'ta sona eren mevcut İran takvim yılının ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 daha fazla ham petrol, petrol türevleri, doğal gaz ve gaz kondensat sattığını söyledi.

Başkan Ebrahim Raisi'nin yönetimindeki üst düzey yetkililer, defalarca , başkanlığının ilk aylarında petrol satışlarının yüzde 40 arttığını söylerken, ülke katı ABD yaptırımları altında kaldığı için ayrıntılı rakamlar yayınlamaktan kaçındı.

Ancak, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 İran nükleer anlaşmasından uzaklaştıktan sonra 2018'de "maksimum baskı" yaptırım kampanyasına başlamasından bu yana, ham petrol ve diğer ürünlerin satışından elde edilen verimin alınması İran için bir başka önemli konu oldu .

Resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen, İran ile ABD de dahil olmak üzere dünya güçleri arasında varılan dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Tahran'ın nükleer programını kısıtlamayı amaçlıyordu.

Ancak nükleer anlaşmayı canlandırmaya söz veren Trump'ın halefi Joe Biden yaptırımları sürdürdü.

İran devlet kuruluşlarına göre, İran takvim yılının ilk iki ayında petrol ve petrokimya ürünleri satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 60 daha yüksek 7,5 milyar dolar nakit elde ettiği için ülke bu konuda da daha iyi durumda.

Küresel petrol fiyatlarındaki önemli artışın, kısmen de olsa, artışın nedeni olarak Ukrayna savaşına bağlı olduğunu söylerken, asıl sebebin, hükümetin fiili petrol satışlarındaki önemli artış ve parayı almadaki daha başarılı olması olduğunu söylediler.

Bu, İran'ın ham petrol ihracatının Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının İran'ı bir indirimle petrolünü doğuya pompalamaya sevk etmesiyle büyük bir darbe aldığına dair raporların ortasında geldi.

Kpler veri ve analiz şirketi geçen ayın sonlarında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgali üzerine uygulanan ABD ve Avrupa yaptırımları ve ardından Rus ham petrolünün ağır indiriminin Asya'daki denizlerdeki tankerlerde depolanan 40 milyon varile yakın İran petrolünü alıcısız bıraktığını söyledi. .

Firma ayrıca İran'ın ham petrol ihracatının Nisan ayından önce günde bir milyon varilin altında olduğunu ve Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle yalnızca Nisan ayında düşüş yaşadığını tahmin ediyor.