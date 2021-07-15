Avrupa’yı Sel Bastı: Düzinelerce Ölü ve Kayıp

Almanya'nın batısındaki şiddetli sel felaketinde en az 42 kişi öldü ve çok sayıda kişi kayıp. Belçika'da altı kişi daha öldü ve Hollanda da kötü etkilendi. Belçika'nın Liège şehri tüm sakinleri ülkeyi terk etmeye çağırdı. Büyük nehirler rekor yağıştan sonra bankalarını patlattı. En kötü etkilenen bölgelerden biri olan Rheinland-Pfalz başkanı, birçok insanın hala tehlikede olduğunu söyledi. Almanya'nın batısında okullar kapatıldı ve ulaşım bağlantıları ciddi şekilde kesintiye uğradı. Alman medyası, dağlık Eifel bölgesindeki Schuld bei Adenau bölgesinde olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, birçok ülkenin ölümcül selden etkilenenlere destek sunduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin "yardıma hazır" olduğunu söyledi.

Başbakan Boris Johnson, sel felaketini "yıkıcı" olarak nitelendirerek İngiltere'ye kurtarma ve kurtarma çabaları için destek teklif etti.

Hollanda'nın bazı güney bölgelerinde, daha fazla hava uyarısı yapılmasıyla birlikte şimdiden sel felaketi yaşanıyor.

Limburg ilinde gece boyunca şiddetli yağmur görüldü, 400'den fazla ev elektriksiz kaldı ve ana yollar kapanmak zorunda kaldı.

Roermond'daki De Hatenboer kamp alanındaki karavanlar ve çadırlar, acil servislerin konukları tahliye etmek için müdahale etmek zorunda kalmasıyla Perşembe günü su altında görüntülendi.

Yetkililer yerel basına verdiği demeçte, Maas nehrinin Perşembe günü rekor seviyede su seviyesine ulaşması bekleniyor ve bazı sakinler evlerini boşaltmalarını söyledi.

Hollanda kabine toplantısı daha sonra sel konusunu görüşmek üzere yapılacak.

Belçika’da da durum benzerlik gösteriyor. Sel suları yüzünden sürüklenen 15 yaşındaki bir kız çocuğu da dahil olmak üzere en az altı kişi öldü. Infrabel demiryolu ağı, ülkenin güneyindeki hizmetleri askıya aldı. Başbakan Alexander De Croo durumu "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi. Perşembe günü daha fazla yağmur bekleniyor.

Selden kötü etkilenen iki Alman eyaletinden biri olan Rheinland-Pfalz'daki yetkililer, Altenburg köyünde selin boyutunu gösteren fotoğraflar yayınladı. Eyalet başkanı Malu Dreyer, Rheinland-Pfalz'daki durum hakkında "Bu bir felaket" dedi. "Ölü, kayıp ve hala tehlikede olan birçok insan var. Tüm acil servisler 24 saat görev başında ve kendi hayatlarını riske atıyor."

Birkaç üst düzey Alman politikacı, ölümcül selden küresel ısınmayı sorumlu tutuyor.

Kuzey Ren-Vestfalya başbakanı ve bu yıl yapılacak seçimlerde Şansölye Angela Merkel'in yerini almaya aday Armin Laschet, selin "iklim koruma önlemlerini hızlandırma ihtiyacını" gösterdiğini söyledi.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, Twitter hesabından "İklim değişikliği Almanya'ya ulaştı" dedi.

"Bu olaylar, iklim değişikliğinin sonuçlarının hepimizi ne kadar etkileyebileceğini ve gelecekte bu tür aşırı hava olaylarına daha iyi hazırlanmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" diye ekledi.