Avrupa'nın Milletleri Değiştiren Adası

Bask Ülkesi'ndeki San Sebastián'ın yukarısındaki yüce bakış açılarından , bir yürüyüşçü dünyanın en eski, en romantik ve en kutsal kitaplarından birini görebilir. Camino de Santiago hacı bu yoldan geçer ve kuzey İspanya'nın en batı köşesindeki Saint James'in mezarına giden Homer yolu, pek çok kişiyi kendi dinine inandırır ve yüzyıllardır zihinleri ele geçirir.

Her yıl, uzun mesafe yürüyüşçüleri ve hacıları yüzbinlerce buraya gelir, ama ben onlardan biri değildim. Kiliselere doğru kıvrılan çatlak vadiler yerine, hedefim tamamen başka bir yerdi. Sülün Adası adında garip, ıssız bir yer.

İspanya'nın Bask Ülkesini daha iyi anlamak için Batı Pireneler'in resimli haritalarına göz atarken yanlışlıkla iki dönümlük bir araziye rastladım. Biscay Körfezi'ne akan Bidasoa nehri üzerinde, Hendaye, Fransa ve Irun, İspanya arasındaki sınır bölgelerinde korunan şaşırtıcı ada, her ulusun altı ay boyunca başkanlık ettiği ve ülkeler arasındaki rekabetin tarihi bir kaydıdır. .

Avrupa'da ve dünyada sınır düzensizlikleri görülüyor, ancak iki yılda bir ülke değiştiren 200 metrelik bir ada akıl almaz derecede tuhaf. Ve merakla, çok azı Sülün Adası hakkında çok şey biliyor.

Bunu bu baharda gizemli adayı kendim görmeye gelmeden önce öğrendim. Şu anda bölgede yürüyüş turları düzenleyen bir arkeolog olan Pi a Alkain Sorondo'nun yanındaydım ve İspanya'nın bu bölgesindeki çoğu insan gibi o da Bask Ülkesi'nin tarihini canlı tutma görevini hissediyor. Ne kadar sıradışı olurlarsa olsunlar.

San Sebastián'ın doğusundaki Fransız-İspanyol sınırında dolaşırken Sorondo bana, "Mirasımızın hikayesini anlatmayı seviyorum," dedi ve bir bakıma zamanda geriye gitti. Arkamızda endüstriyel arsalar, apartmanlar ve tapas benzeri pinxtos barlardan oluşan bir koleksiyon vardı, ama önümüzde antik bir köprünün arkeolojik Roma kalıntıları ve geçmiş adanın kendisi vardı. "Bu nehir kıyısında orta çağ tarihi saklı ama çoğu insan buradan habersiz geçiyor. Değiştirmeye çalıştığım da bu."

Buradaki arka planı öğrenmek bir keşif gibidir. Neredeyse bir hayalet ada

Adaya bakan nehir kenarındaki bir park olan varış noktamıza ulaştığımızda, diğer birkaç kişi gibi bir manzara ile karşılaştık. Ağaçlarla çevrili ve elips şeklinde olan Sülün Adası, nehrin İspanyol tarafından sadece 10m ve Fransızlardan 20m uzaklıktadır. O kadar tarihi bir öneme sahip ki, nadiren ziyaretçilere açılıyor. Merkezde, yere yüzyıllarca tarihin ağırlığını hissettiren, anıt mezar şeklinde devasa, yazılı bir yekpare taş vardı. Mezar benzeri ve görkemli, 1659'da Pireneler Antlaşması'nın müzakere edildiği toplantıyı anıyor.

Sorondo bana, "Buradaki geçmişi öğrenmek bir keşif gibidir," dedi. "Neredeyse bir hayalet ada."

Tarih boyunca, Sülün Adası için ardı ardına farklı takma adlar olmuştur. Yeni başlayanlar için, bugünün adı – İspanyolca'da Isla de los Faisanes, Baskça'da Faisai Uhartea, Fransızca'da Île des Faisans – bir hatadır. Fransız romancı Victor Hugo 1843'te burayı ziyaret ettiğinde "Sülün Adası'nda sülün yok" diye yakınmıştı. Aslında, yalnızca yeşil tepeli yaban ördeği ve göçmen kuşlar vardır.