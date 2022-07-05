Avrupa'nın En İyisi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Finalini Kazanmak için Liverpool'u Yendi

Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek 14. kez Avrupa premier futbol müsabakasını kazandı. Saat işaretinden hemen önce Vinícius Júnior'dan bir gol, ispanyol tarafının Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferini belirledi.

Kaleci Thibaut Courtois etkili oldu - Jürgen Klopp'un adamlarını inkar etmek için bir dizi iyi tasarruf sağladı.

Paris'teki zafer, Chelsea ve Manchester City'yi nakavt etmek için arkadan gelen Madrid için Şampiyonlar Ligi'nde kayda değer bir koşuyu tamamladı.

Bir aşamada Liverpool, her iki iç kupa müsabakasını kazandıktan sonra benzeri görülmemiş bir dörtlüyü tamamlamayı umuyordu.

Ancak geçen hafta Madrid'in bu geceki zaferinden önce Premier Lig şampiyonluğunu Manchester City'ye neredeyse kaybettiler.

İngiliz ekibi, Sadio Mane'nin ilk yarı şutunu direğe çeviren ve 81. dakikada Mohamed Salah'ın çabasını geri çevirmek için daha da iyi bir tasarruf sağlayan Madrid kalecisi Courtois'i geçmenin bir yolunu bulamadı. İspanyol devi, Avrupa Kupalarının iki katı olan AC Milan listesinde 2 numaraya sahip olduğu için Madrid, Avrupa futbolunun kralı statüsünü sağlamlaştırdı. Liverpool altıda kaldı.

Ancak maç öncesi kalabalık sorunları bu finali gölgeledi ve önümüzdeki günlerde UEFA ve yetkililer tarafından yapılacak bir soruşturmanın odağı olacağından emin olabilirsiniz.

Başlamadan 45 dakika önce, stadyuma girmeyi bekleyen Liverpool taraftarlarının hala uzun kuyrukları vardı ve güvenlikten geçen ve konsere koşan taraftarların sporadik örnekleri vardı.

Associated Press iki taraftar gördü - biri Liverpool kıyafeti giyiyordu - görevliler tarafından yere güreşti ve kapılardan dışarı çıktı, diğerleri ise arenaya girmeyi başardı.

Çevik kuvvet polisi hatlarda Liverpool taraftarlarına göz yaşartıcı gaz yerleştirirken, bazı taraftarların çitlere tırmandığı görülürken durum kontrolden çıkmaya başladı. Copları ve isyan kalkanları olan memurlar, bilet göstermeden stadyuma girmeye zorlayan taraftarların ceplerini önlemek için kapıdan kapıya koştular.

Yerel saatle (1900 GMT) saat 9'da planlanan başlangıçtan yaklaşık 15 dakika önce, taraftarların stadyuma geç gelişini suçlayan bir gecikme olacağına dair bir açıklama yapıldı. Taraftarların uzun kuyruklara katlandıkları göz önüne alındığında, stadyumun içindeki alaylarla karşılandı.