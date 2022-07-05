Avrupa Parlamentosu İnternet Platformları Yasalarını Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu, internet tüketicisinin korunmasını ve çevrimiçi platformların denetimini iyileştirecek dönüm noktası niteliğindeki yasaları kabul etti.

Dijital Hizmetler Yasası (DSA) Salı günü 539 lehte, 54 aleyhte ve 30 çekimser oyla kabul edildi. Dijital Piyasalar Yasası (DMA) 588 lehte, 11 aleyhte ve 31 çekimser oyla kabul edildi.

Düzenlemelerin şampiyonu olan Avrupa Birliği iç pazar komiseri Thierry Breton, Twitter'da AB yasama meclisini överek oylamayı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun "en büyük platformlar için dijital düzenleyici olacağını" söyledi.

DSA, yaklaşık 20 yıl içinde bu alanda AB hukukundaki en büyük sarsıntıyı temsil ediyor ve teknoloji ile internet şirketlerinin sorumluluklarını açıklıyor.

Bu, şirketlerin COVID-19 dezenformasyonu gibi zararlı içerikler için platformlarını denetlemesi ve pandemi gibi krizler sırasında tehlikeli maddelerin yayılmasını engellemek için protokoller getirmesi gerektiği anlamına geliyor.

Şirketler ayrıca kullanıcılarla etkileşimler konusunda şeffaflığı artırmalı ve kullanıcı sözleşmelerini basitleştirmelidir.

Hedeflenen reklamlar

Ayrıca, DSA, cinsel yönelim veya siyasi ve dini inançlar gibi hassas kişisel verileri kullanan hedefli reklamları yasaklar. Küçükler için hedefli reklamlar da yasaklanmıştır.

DMA, piyasa bozulma risklerine odaklanır ve en büyük dijital oyuncuları - sözde "bekçi" olarak hareket eden platformları - onların hakim piyasa konumlarını kötüye kullanmalarını önlemek için hedefler.

AB üye ülkeleri formalite olarak kabul edilen mevzuatı kabul ettikten sonra 15 aylık bir geçiş dönemi başlıyor ve ardından yürürlüğe giriyor.